Lướt điện thoại bất tận gây ra loạt tổn hại sức khỏe

Trí nhớ kém, tập trung suy giảm, xáo trộn giấc ngủ không chỉ ở số giờ nhìn màn hình mà còn ở khả năng kiểm soát hành vi, cách sử dụng và nỗi sợ bỏ lỡ thông tin.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Semmelweis (Hungary) khảo sát những người trẻ từ 18 đến 35 tuổi, tìm hiểu thói quen sử dụng điện thoại cùng các yếu tố tâm lý, sức khỏe thể chất và năng lực nhận thức.

Người tham gia trả lời câu hỏi về thời gian dùng điện thoại, hoạt động thường làm trên thiết bị, mức độ khó chịu khi không thể kiểm tra máy và việc sử dụng điện thoại có khiến họ bỏ lỡ những hoạt động đã lên kế hoạch hay không.

Liên tục lướt điện thoại thông minh gây ra rất nhiều vấn đề sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Các nhà khoa học cũng đánh giá khả năng tự kiểm soát, nỗi sợ bỏ lỡ trải nghiệm xã hội (FOMO) và tính dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực, thường được gọi là tính bất ổn cảm xúc.

Từ dữ liệu thu thập được, nghiên cứu chia người tham gia thành ba kiểu sử dụng. Nhóm thiên về giao tiếp chủ yếu dùng điện thoại để trò chuyện và duy trì quan hệ, sử dụng ở mức nhẹ kết hợp nhiều hoạt động, từ liên lạc đến đọc tin tức và giải trí.

Nhóm sử dụng theo kiểu “tiêu thụ nội dung cường độ cao” dành khoảng 4-5 giờ mỗi ngày hoặc hơn cho điện thoại, phần lớn là lướt nội dung trực tuyến thay vì tương tác trực tiếp.

Khoảng 1/3 người tham gia thuộc nhóm thứ ba. Đây cũng là nhóm có nhiều dấu hiệu liên quan đến việc sử dụng điện thoại có vấn đề.

Kết quả kiểm tra nhận thức cho thấy nhóm thường xuyên tiêu thụ nội dung trong thời gian dài có thành tích kém hơn trong một số bài kiểm tra trí nhớ và chú ý so với mức được kỳ vọng ở độ tuổi của họ.

Những người này cũng báo cáo giấc ngủ kém hơn, mong muốn được kích thích liên tục và khó cưỡng lại thôi thúc kiểm tra điện thoại.

Lo lắng bỏ lỡ thông tin thôi thúc con người liên tục lướt, kiểm tra điện thoại.

Johanna Takács, nghiên cứu viên cao cấp tại Khoa Khoa học Sức khỏe của Đại học Semmelweis và là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, tính cách đơn thuần không quyết định một người có hình thành thói quen sử dụng điện thoại mất kiểm soát hay không. Khả năng điều chỉnh hành vi, cảm xúc, xung động và mức độ lo sợ bị bỏ lỡ thông tin có vai trò đáng kể.

Tuy nhiên, cũng có khả năng người vốn khó tập trung hoặc ngủ kém tìm đến điện thoại thường xuyên hơn.

Nghiên cứu còn xem xét tác động thể chất. Việc cầm điện thoại thấp rồi cúi đầu nhìn màn hình kéo dài có thể làm tăng tải lên cổ và các cấu trúc xung quanh. Tư thế này thường được gọi là “text neck”.

Tư thế "Text Neck" tăng tải lên cổ và các cấu trúc xung quanh.

Beáta Seregély, giảng viên trợ lý tại Đại học Semmelweis và chuyên gia phụ trách các phép đo thể chất trong nghiên cứu, giải thích rằng vùng cổ chứa những thụ thể giúp não xác định vị trí của đầu.

Khi tư thế cúi đầu kéo dài, tín hiệu cảm giác từ vùng này có thể thay đổi, từ đó liên quan đến khả năng giữ thăng bằng và phối hợp vận động.

Các nhà nghiên cứu đề xuất giảm thông báo không cần thiết, giới hạn thời gian lướt mạng xã hội, tránh dùng điện thoại ngay trước giờ ngủ và duy trì hoạt động thể chất.

Một điểm đáng chú ý là quản lý thói quen có thể quan trọng không kém việc đếm giờ sử dụng. Người dùng nên tự hỏi mình đang cầm điện thoại để liên lạc, tìm thông tin hay chỉ tiếp tục lướt theo phản xạ.

Nghiên cứu cho thấy “thời gian màn hình” không phải thước đo duy nhất để đánh giá tác động của điện thoại. Nội dung, mục đích sử dụng và khả năng chủ động dừng lại có thể là những yếu tố quan trọng không kém.