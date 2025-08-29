Hà Nội

Loài vật được mệnh danh “kẻ săn mồi tối thượng” dưới biển kỷ Phấn Trắng

Giải mã

Loài vật được mệnh danh “kẻ săn mồi tối thượng” dưới biển kỷ Phấn Trắng

Tylosaurus là một trong những loài bò sát biển khổng lồ sống ở kỷ Phấn Trắng, mang trong mình nhiều bí ẩn và đặc điểm đầy cuốn hút.

T.B (tổng hợp)
1. Thành viên nổi bật của họ Mosasauridae. Tylosaurus thuộc họ thằn lằn biển Mosasauridae, là một trong những loài săn mồi đỉnh cao của đại dương cổ đại. Ảnh: Pinterest.
2. Chiều dài có thể vượt 14 mét. Một số hóa thạch cho thấy Tylosaurus đạt kích thước khổng lồ, tương đương chiều dài của một chiếc xe buýt. Ảnh: Pinterest.
3. Đầu dài và mõm nhọn đặc trưng. Tên gọi “Tylosaurus” nghĩa là “thằn lằn có mõm tròn”, phản ánh cấu trúc đầu dài nhọn giúp loài vật này săn mồi hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
4. Thực đơn phong phú. Tylosaurus săn cá, rùa, thậm chí cả những loài mosasaur nhỏ hơn, thể hiện bản năng săn mồi đa dạng. Ảnh: Pinterest.
5. Bộ răng sắc nhọn và dễ thay thế. Răng Tylosaurus mọc lại nhanh chóng sau khi gãy, đảm bảo khả năng săn mồi liên tục. Ảnh: Pinterest.
6. Có họ hàng gần với thằn lằn hiện đại. Mặc dù khổng lồ và sống dưới biển, Tylosaurus có mối liên hệ họ hàng với rắn và thằn lằn ngày nay. Ảnh: Pinterest.
7. Hóa thạch được tìm thấy ở Bắc Mỹ. Nhiều mẫu vật Tylosaurus được khai quật ở Kansas và các khu vực từng là biển nội địa cổ đại của Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
8. Được xem là “kẻ săn mồi tối thượng” của kỷ Phấn Trắng. Trong hệ sinh thái đại dương cổ, Tylosaurus gần như không có đối thủ tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Tylosaurus #kẻ săn mồi tối thượng #thằn lằn biển Mosasauridae #đại dương kỷ Phấn Trắng #hóa thạch Tylosaurus #săn mồi biển khổng lồ

