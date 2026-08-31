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Loài 'rồng' mới được đặt theo tên Syrax trong phim House of Dragon

Kho tri thức

Loài 'rồng' mới được đặt theo tên Syrax trong phim House of Dragon

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài rồng núi nhỏ ở Thái Lan và đặt tên cho nó là Acanthosaura Syrax, theo tên con rồng trong phim "House of the Dragon".

Tuệ Minh
Các nhà khoa học đã xác định được một loài thằn lằn mới sống trong các khu rừng núi cao ở miền tây Thái Lan. Nó được đặt tên là Acanthosaura Syrax, con rồng mà Nữ hoàng Rhaenyra Targaryen cưỡi trong tác phẩm văn học và điện ảnh House of the Dragon.
Các nhà khoa học đã xác định được một loài thằn lằn mới sống trong các khu rừng núi cao ở miền tây Thái Lan. Nó được đặt tên là Acanthosaura Syrax, con rồng mà Nữ hoàng Rhaenyra Targaryen cưỡi trong tác phẩm văn học và điện ảnh House of the Dragon.
Acanthosaura Syrax thuộc nhóm thằn lằn agamid được biết đến với tên gọi rồng sừng núi, đặc điểm nổi bật là các mào gai kéo dài dọc theo cổ và lưng. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy loài này trong một khu rừng thuộc Vườn quốc gia Mae Wong, tỉnh Tak-Kamphaeng Phet, ở độ cao trên 1.300m.
Acanthosaura Syrax thuộc nhóm thằn lằn agamid được biết đến với tên gọi rồng sừng núi, đặc điểm nổi bật là các mào gai kéo dài dọc theo cổ và lưng. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy loài này trong một khu rừng thuộc Vườn quốc gia Mae Wong, tỉnh Tak-Kamphaeng Phet, ở độ cao trên 1.300m.
Cho đến nay, nó chưa được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Phát hiện này làm tăng số lượng loài được công nhận trong chi Acanthosaura lên 23 loài. Nhóm nghiên cứu đã cố ý chọn tên Syrax vì một số đặc điểm của loài rồng trong truyện cổ tích được phản ánh trong loài thằn lằn mới được mô tả này.
Cho đến nay, nó chưa được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Phát hiện này làm tăng số lượng loài được công nhận trong chi Acanthosaura lên 23 loài. Nhóm nghiên cứu đã cố ý chọn tên Syrax vì một số đặc điểm của loài rồng trong truyện cổ tích được phản ánh trong loài thằn lằn mới được mô tả này.
Trong loạt truyện giả tưởng, Syrax nổi tiếng với màu vàng rực rỡ, kích thước tương đối nhỏ so với các loài rồng khác và khả năng đẻ trứng cao bất thường. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy những đặc điểm tương tự ở loài A. Syrax.
Trong loạt truyện giả tưởng, Syrax nổi tiếng với màu vàng rực rỡ, kích thước tương đối nhỏ so với các loài rồng khác và khả năng đẻ trứng cao bất thường. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy những đặc điểm tương tự ở loài A. Syrax.
Loài thằn lằn này có màu vàng lục, nằm trong số những loài nhỏ nhất trong chi của nó và đẻ số trứng tương đối lớn so với kích thước cơ thể. Các nhà khoa học đã đề xuất "Syrax mountain horned dragon" (rồng núi Syrax) làm tên tiếng Anh thông dụng của nó, cùng với một tên tiếng Thái có cùng nghĩa.
Loài thằn lằn này có màu vàng lục, nằm trong số những loài nhỏ nhất trong chi của nó và đẻ số trứng tương đối lớn so với kích thước cơ thể. Các nhà khoa học đã đề xuất "Syrax mountain horned dragon" (rồng núi Syrax) làm tên tiếng Anh thông dụng của nó, cùng với một tên tiếng Thái có cùng nghĩa.
Loài này nổi bật không chỉ bởi cái tên nghe có vẻ kỳ ảo. Nó có vảy ở cổ và mào lưng nhỏ nhất từng được ghi nhận trong chi này, cũng như kích thước cơ thể nói chung nhỏ. Không giống như một số loài có quan hệ gần gũi, nó không có mảng đen quanh mắt. Thay vào đó, nó có một vệt đen đặc trưng quanh cổ.
Loài này nổi bật không chỉ bởi cái tên nghe có vẻ kỳ ảo. Nó có vảy ở cổ và mào lưng nhỏ nhất từng được ghi nhận trong chi này, cũng như kích thước cơ thể nói chung nhỏ. Không giống như một số loài có quan hệ gần gũi, nó không có mảng đen quanh mắt. Thay vào đó, nó có một vệt đen đặc trưng quanh cổ.
Kiểm tra di truyền đã củng cố những khác biệt về hình thái mà các nhà nghiên cứu quan sát được. Phân tích hai gen cho thấy A. Syrax khác biệt về mặt di truyền so với họ hàng gần nhất được biết đến của nó, A. Lepidogaster, cũng như so với mọi loài khác được công nhận trong nhóm này.
Kiểm tra di truyền đã củng cố những khác biệt về hình thái mà các nhà nghiên cứu quan sát được. Phân tích hai gen cho thấy A. Syrax khác biệt về mặt di truyền so với họ hàng gần nhất được biết đến của nó, A. Lepidogaster, cũng như so với mọi loài khác được công nhận trong nhóm này.
Loài thằn lằn mới được phát hiện này dường như chỉ sinh sống trong một khu vực hẹp của rừng núi cao. Theo các nhà nghiên cứu, địa hình hiểm trở tự nhiên đã chia tách quần thể của chúng trên khắp dãy núi, điều này có thể khiến loài này đặc biệt dễ bị tổn thương nếu môi trường sống của chúng phải chịu thêm áp lực.
Loài thằn lằn mới được phát hiện này dường như chỉ sinh sống trong một khu vực hẹp của rừng núi cao. Theo các nhà nghiên cứu, địa hình hiểm trở tự nhiên đã chia tách quần thể của chúng trên khắp dãy núi, điều này có thể khiến loài này đặc biệt dễ bị tổn thương nếu môi trường sống của chúng phải chịu thêm áp lực.
Nhóm nghiên cứu đang kêu gọi tăng cường bảo vệ các khu rừng vùng cao của Mae Wong. Họ đề xuất rằng loài A. Syrax có thể trở thành loài biểu tượng cho công tác bảo tồn trong khu vực, cùng với các loài động vật quý hiếm khác được tìm thấy ở đó, bao gồm rùa rừng châu Á, rùa lá Oldham và hổ Đông Dương.
Nhóm nghiên cứu đang kêu gọi tăng cường bảo vệ các khu rừng vùng cao của Mae Wong. Họ đề xuất rằng loài A. Syrax có thể trở thành loài biểu tượng cho công tác bảo tồn trong khu vực, cùng với các loài động vật quý hiếm khác được tìm thấy ở đó, bao gồm rùa rừng châu Á, rùa lá Oldham và hổ Đông Dương.
Khám phá loài bò sát mới được đặt tên theo rồng Syrax.
Tuệ Minh
Green Planet/Kasetsart
#Loài rồng núi Thái Lan #Thằn lằn Acanthosaura Syrax #Bảo tồn động vật #Vườn quốc gia Mae Wong #Rồng Syrax

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