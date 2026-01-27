Hà Nội

Sốc nặng ngoại hình loài khủng long được mệnh danh rồng tái thế

Giải mã

Sốc nặng ngoại hình loài khủng long được mệnh danh rồng tái thế

Dracorex là loài khủng long gây ấn tượng mạnh với hộp sọ kỳ dị, được ví như “rồng” bước ra từ thế giới giả tưởng.

Cái tên mang đậm màu sắc huyền thoại. Tên Dracorex hogwartsia có nghĩa là “Vua rồng của Hogwarts”, lấy cảm hứng từ loạt truyện Harry Potter do hình dáng đầu giống rồng phương Tây. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hộp sọ khác thường. Dracorex có hộp sọ dài, dẹt, nhiều gai nhọn và u xương nhô ra, tạo vẻ ngoài dữ dằn dù thực chất là loài ăn cỏ. Ảnh: Pinterest.
Thuộc nhóm khủng long đầu dày. Loài này được xếp vào họ Pachycephalosauridae, nổi tiếng với cấu trúc hộp sọ phát triển mạnh. Ảnh: Pinterest.
Không có mái đầu vòm đặc trưng. Khác với họ hàng như Pachycephalosaurus, Dracorex có đỉnh đầu phẳng, điều này từng khiến giới khoa học tranh luận về vị trí phân loại của nó. Ảnh: Pinterest.
Kích thước tương đối nhỏ. So với nhiều khủng long khác, Dracorex chỉ dài khoảng 3 mét, cơ thể nhẹ và nhanh nhẹn, phù hợp với lối sống ăn thực vật thấp. Ảnh: Pinterest.
Có thể chỉ là cá thể non của loài khác. Nhiều nhà cổ sinh vật học cho rằng Dracorex thực chất là dạng non hoặc chưa trưởng thành của Pachycephalosaurus, khi hộp sọ chưa phát triển hoàn chỉnh. Ảnh: Pinterest.
Sống vào cuối kỷ Phấn Trắng. Dracorex tồn tại cách đây khoảng 66 triệu năm tại khu vực Bắc Mỹ, ngay trước thời điểm xảy ra sự kiện tuyệt chủng khủng long. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Biểu tượng của tranh luận khoa học. Gây nhiều tranh cãi về tính độc lập loài, Dracorex vẫn là ví dụ tiêu biểu cho cách khoa học luôn thay đổi khi có dữ liệu mới. Ảnh: eofauna.com.
