Loài ngựa khủng khiếp dìm chết vô số người vô tội ở Scotland

Ngựa Kelpie là sinh vật huyền thoại trong văn hóa dân gian Scotland, thường gắn liền với những câu chuyện bí ẩn về sông hồ và sức mạnh siêu nhiên khó lường.
VinFast khép lại tháng 8/2025 với 10.922 xe điện bàn giao, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên gần 90.000 chiếc, giữ vững ngôi đầu thị trường Việt.
Dưa hấu Densuke được săn đón không chỉ vì vẻ ngoài đen bóng lạ mắt mà còn vì hương vị ngọt đậm, thịt màu đỏ tươi và ít hạt.
Với độ cao đáng kinh ngạc 377 mét, Ciel Dubai Marina (dự kiến mở cửa tháng 11/2025) sẽ thay thế khách sạn Gevora để trở thành khách sạn cao nhất thế giới.
Một nghiên cứu cho biết, dấu vết trên mảnh đất sét tìm thấy ở Hy Lạp là văn bản giải mã được lâu đời nhất được biết đến ở châu Âu.
Tắc kè đuôi lá rêu (Uroplatus sikorae) là một trong những loài bò sát ngụy trang bậc thầy ở Madagascar, nổi bật với hình dáng đặc biệt và khả năng "tàng hình".
Google thử nghiệm tính năng "Live Updates" trên Android, cho phép xem chỉ đường Google Maps ngay cả khi màn hình khóa mà không cần mở ứng dụng.
Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Bộ ảnh cưới của Đình Tú, Ngọc Huyền được khán giả khen như trong các phim thanh xuân.
Từ loài cá chẳng mấy ai để ý, dùng làm thức ăn cho gia súc, giờ đây cá chai trở thành đặc sản đắt đỏ xuất hiện trong thực đơn của nhà hàng.
Á hậu Hương Ly vừa chia sẻ về việc đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới. Trước khi lên xe hoa, cô không ít lần diện váy cưới trên sàn diễn.
Porsche 911 Turbo S thế hệ 992.2 trang bị cơ cấu T-Hybrid tương tự 911 Carrera GTS với công suất 711 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây.
Ít ai ngờ, khu chung cư sang chảnh 165 căn hộ luôn kín khách cho thuê lại vốn là một nhà tù cũ được cải tạo.
Tối nay (ngày 14/9), Quế Anh cùng Hạnh Nguyên, Thu Hiền, Bích Tuyền và Ánh Vương sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam.
Từ cơ hội bất ngờ đến vận may liên tục, 3 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim trong 11 ngày cuối tháng 7 Âm, khiến nhiều người ganh tỵ.
200.000 đồng tiền cổ bất ngờ được tìm thấy trong giếng cổ ở Trung Quốc giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Là loài gấu đặc hữu Nam Mỹ, gấu mắt kính (Tremarctos ornatus) sở hữu diện mạo độc đáo và nhiều đặc điểm sinh học lý thú.
Từng là startup tỷ USD, Snap nay tái cấu trúc thành các nhóm nhỏ linh hoạt, đặt cược vào mô hình “khởi nghiệp” để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt PG-1 ABS 2025, dòng xe máy scrambler đô thị hướng đến người dùng trẻ có nhu cầu di chuyển linh hoạt trong phố và off-road nhẹ.
Máy rửa bát là trợ thủ đắc lực cho căn bếp hiện đại, nhưng chọn sai sẽ vừa tốn tiền vừa thiếu tiện ích. Nắm vững 4 yếu tố sau để mua đúng ngay từ đầu.
Chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan độ Mansory màu trắng sang trọng này đang được chào bán và giá cả phải chăng hơn bạn nghĩ so với những xe độ khác.
CEO Lockheed Martin - Jim Taiclet lần đầu tiên công bố phiên bản F-35 "Ferrari" tích hợp công nghệ của chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.
Đoàn Minh Tài cầu hôn Sunny Đan Ngọc vào ngày 25/6/2025, sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 25/12/2025.