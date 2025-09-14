Hà Nội

Loài ngựa khủng khiếp dìm chết vô số người vô tội ở Scotland

Kho tri thức

Ngựa Kelpie là sinh vật huyền thoại trong văn hóa dân gian Scotland, thường gắn liền với những câu chuyện bí ẩn về sông hồ và sức mạnh siêu nhiên khó lường.

T.B (tổng hợp)
Gắn với thủy vực. Kelpie thường xuất hiện quanh các con sông và hồ ở Scotland, được coi là linh hồn nước nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Bản chất cám dỗ. Trong nhiều truyền thuyết, Kelpie lừa con người cưỡi lên lưng mình trước khi lao xuống nước để nhấn chìm họ. Ảnh: Pinterest.
Khả năng biến hình. Kelpie có khả năng biến thành nhiều hình dạng khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hình một con ngựa đen bí ẩn. Ảnh: Pinterest.
Sức mạnh siêu phàm. Ngựa Kelpie được cho là có sức mạnh gấp mười con ngựa thường, có thể dễ dàng phá hủy cối xay hoặc nhổ cây. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng cảnh báo. Nhiều học giả cho rằng Kelpie là hình tượng nhằm cảnh báo trẻ em và người dân tránh xa vùng nước nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Có thể bị thuần phục. Nếu con người nắm được dây cương của Kelpie, họ có thể khống chế và sử dụng sức mạnh khổng lồ của nó. Ảnh: Pinterest.
Xuất hiện trong nghệ thuật. Hình ảnh Kelpie hiện diện trong nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật và gần đây là tác phẩm điêu khắc khổng lồ ở Falkirk, Scotland. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
