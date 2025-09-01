Hà Nội

Loài cây quý xanh tốt bốn mùa, tượng trưng tài lộc sung túc

Kho tri thức

Trồng cây lựu trong sân vườn không chỉ làm đẹp không gian, mà còn thu hút tài lộc, mang lại hòa khí, hạnh phúc và sự sung túc lâu bền.

Theo Hải Yến / Dân Việt
Cây lựu – cây cảnh phong thủy gắn liền ký ức nông thôn: Thạch lựu (Punica granatum) là một trong những cây cảnh quen thuộc ở gia đình xưa. Từ nhà giàu đến nhà nghèo đều trồng bởi vừa đẹp vừa mang ý nghĩa may mắn.
Cảnh sắc tuyệt đẹp bốn mùa của cây lựu: Mùa xuân lộc non xanh mướt, mùa hè hoa đỏ rực, mùa thu trái chín căng mọng, mùa đông cành khẳng khiu phủ sương tuyết – cây cảnh này thực sự là kiệt tác thiên nhiên.
Hương vị ngọt ngào từ quả lựu căng mọng: Thu đến, những trái lựu đỏ au, căng tròn như đèn lồng, bẻ ra từng hạt trong suốt như ruby. Vị ngọt thanh mát khiến ai cũng say mê.
Vẻ đẹp cổ kính từ thân cây lâu năm: Cây lựu trưởng thành cao 5-8m, thân xám bạc, gồ ghề, trơ lõi gỗ. Càng già càng mang vẻ cổ kính, thích hợp tạo thành bonsai giá trị cao.
Hoa lựu rực rỡ, biểu tượng mùa hè: Hoa lựu đỏ rực hình phễu, nở đơn hoặc thành chùm, khoe sắc bền bỉ suốt nhiều tuần. Mỗi khi hoa nở, khu vườn bừng sáng như có lửa hạ.
Quả lựu – biểu tượng phong thủy của sinh sôi và thịnh vượng: Trong phong thủy, quả lựu tượng trưng cho sự đông con nhiều cháu, gia đình sum vầy, thịnh vượng và hạnh phúc ngọt ngào cho thế hệ tương lai.
Giá trị dinh dưỡng và y học tuyệt vời: Lựu giàu chất chống oxy hóa, axit ellagic, anthocyanin giúp làm đẹp da, chậm lão hóa. Vỏ, hoa và lá lựu còn được dùng trong y học cổ truyền.
Ứng dụng trong công nghiệp và đời sống: Không chỉ là trái cây, quả lựu còn được chế biến thành nước ép, salad, mỹ phẩm, thuốc nhuộm tự nhiên từ vỏ lựu đã có từ hàng ngàn năm.
Ý nghĩa văn hóa lâu đời của cây lựu: Người xưa coi cây lựu là biểu tượng cát tường, thường tặng nhau dịp lễ Tết để cầu may mắn, xua đuổi tà khí, mang lại hòa khí cho gia đình.
Cách trồng và chăm sóc cây lựu trong sân vườn: Cây lựu ưa nắng, chịu hạn tốt nhưng kỵ úng nước. Trồng ở nơi thoáng, nhiều ánh sáng, đất màu mỡ thoát nước. Thường xuyên cắt tỉa để cây ra hoa, kết trái sai.
Cây lựu – cây cảnh mang tài lộc và bình an: Trồng một cây lựu trong sân vườn không chỉ làm đẹp không gian mà còn đem lại phong thủy tốt lành, thu hút may mắn, tài lộc và sự sung túc cho gia chủ.
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/cay-canh-tram-nam-xanh-tot-tuoi-dep-4-mua-cho-hoa-dep-qua-ngon-mang-phuc-loc-cat-tuong-den-nha-d1357892.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExNEhVRlA1cHhMd29MMkVtMAEeLClnq_khIsr4GDMf7JlfPBW4bHukP3KUoz0xcCaemgvdCTKStN4emwY8QEQ_aem_1LJh7Zggi6wrM9JdknyFaA
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #lựu #thạch lựu #Punica granatum

