Loài hoa cúc đẹp 'gây mê' nở bảy sắc cầu vồng, mang may mắn thịnh vượng

Kho tri thức

Loài hoa cúc đẹp 'gây mê' nở bảy sắc cầu vồng, mang may mắn thịnh vượng

Không chỉ đẹp mê hồn, Senetti còn được xem là bùa hộ mệnh phong thủy, giúp cải thiện tâm trạng, mang lại bình yên và tài lộc viên mãn.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Trong thế giới cây cảnh nhỏ gọn, dễ chăm sóc, nhiều người nghĩ đến cây sống đời. Nhưng khi so với vẻ đẹp rực rỡ, sống đời dường như lu mờ trước cúc Senetti.
Cúc Senetti nổi bật với sắc hoa đa dạng, quyến rũ và hiếm có. Loài cây cảnh này nhanh chóng trở thành xu hướng trồng cây cảnh phong thủy được yêu thích năm 2025.
Nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, Senetti chinh phục người yêu hoa nhờ màu sắc rực rỡ, ý nghĩa phong thủy may mắn và khả năng mang lại năng lượng tích cực.
Senetti thuộc họ Cúc (Pericallis x Hybrida), còn được gọi là cúc Senetti lai. Những bông hoa khổng lồ với sắc xanh, tím, hồng, trắng xen giữa nhụy vàng tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng.
Điều đặc biệt, chỉ một chậu 25 cm có thể cho tới 200 bông hoa nở rộ liên tục, mang đến bầu không khí vui tươi và màu sắc rực rỡ cho cả căn nhà.
Cây cảnh này cực kỳ đa năng: trồng ngoài trời, trong nhà, trên sân thượng hay ban công đều đẹp. Senetti còn lọc không khí và tạo không gian sống xanh mát.
Trong phong thủy, cúc Senetti được coi là biểu tượng của may mắn, hạnh phúc và sự hòa thuận gia đình. Nhiều người tin trồng cây sẽ giúp cải thiện tâm trạng, giảm stress.
Loài hoa này không chỉ đẹp mà còn dễ chăm sóc. Sau mỗi đợt hoa, chỉ cần cắt tỉa, cây sẽ nhanh chóng mọc chồi mới và tiếp tục nở rộ suốt mùa.
Senetti ưa ánh sáng mặt trời, đất thoát nước tốt và khí hậu mát mẻ. Chúng vẫn sống khỏe trong điều kiện nhiệt độ thấp tới 2°C – hiếm thấy ở nhiều loại cây cảnh khác.
Với sự rực rỡ, dễ chăm sóc và ý nghĩa phong thủy tích cực, cúc Senetti chính là lựa chọn hoàn hảo cho trang trí nhà cửa, sân vườn và mở đầu một mùa xuân đầy may mắn.
Theo Hải Yến/ Dân việt
danviet.vn
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #cây cảnh cúc Senetti #cúc vi hoàng #Pericallis x Hybrida #Pericallis

