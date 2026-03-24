Loại cá quen mặt, giá vài chục nghìn/kg, bất ngờ vào top tốt nhất thế giới

Cá trích, cá mòi những loại cá giá rẻ quen thuộc tại chợ Việt bất ngờ được xếp vào nhóm tốt nhất thế giới, mở ra cơ hội nâng giá trị và thị trường tiêu thụ.

Danh sách các loại cá nên bổ sung vào thực đơn lành mạnh do Cleveland Clinic công bố mới đây thu hút sự chú ý khi gọi tên cá trích và cá mòi những thực phẩm quen thuộc, dễ mua tại Việt Nam. Ảnh Internet
Cá trích phổ biến ở vùng biển miền Trung, thường được chế biến thành các món như gỏi, nướng, chiên. Trong khi đó, cá mòi phân bố rộng ở cả vùng biển và nước lợ, xuất hiện tại nhiều hệ thống sông lớn như sông Hồng, sông Thu Bồn. Ảnh BHX
Điểm chung của hai loại cá này là giá thành “mềm” nhưng giá trị dinh dưỡng lại rất cao. Hiện nay, cá trích tươi có giá khoảng 60.000–100.000 đồng/kg, cá mòi tươi dao động từ 40.000–80.000 đồng/kg. Các sản phẩm đóng hộp cũng khá phổ biến, giá từ 25.000–50.000 đồng. Ảnh BHX
Theo các nghiên cứu y khoa, cá trích và cá mòi giàu omega-3 (DHA, EPA) – nhóm dưỡng chất có lợi cho tim mạch, giúp giảm mỡ máu và nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, hai loại cá này còn cung cấp vitamin D, B12, canxi và selen, hỗ trợ xương, não bộ và hệ miễn dịch. Đáng chú ý, cá mòi có hàm lượng thủy ngân thấp, được xem là lựa chọn an toàn cho nhiều nhóm người dùng. Ảnh Internet
Những yếu tố này khiến cá trích, cá mòi không chỉ là thực phẩm giá rẻ mà dần được nhìn nhận như nguồn dinh dưỡng chất lượng cao. Ảnh Internet
Xu hướng tiêu dùng thực phẩm lành mạnh đang gia tăng, mở ra dư địa lớn cho các sản phẩm thủy sản giàu dinh dưỡng nhưng giá hợp lý. Ảnh Internet
Trong đó, cá trích và cá mòi có lợi thế rõ rệt về nguồn cung và chi phí. Các sản phẩm chế biến như cá hộp, cá khô, cá đóng gói tiện lợi đang ghi nhận mức tiêu thụ ổn định, thậm chí tăng trưởng tại nhiều kênh bán lẻ. Ảnh Internet
Đây cũng là nhóm sản phẩm có tiềm năng mở rộng sang thị trường quốc tế nơi nhu cầu với thực phẩm giàu omega-3 ngày càng cao. Ảnh Đức Thảo
Thay vì lựa chọn các loại cá nhập khẩu đắt đỏ, nhiều người tiêu dùng đang chuyển sang các sản phẩm nội địa có giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Cá trích và cá mòi trở thành lựa chọn tiêu biểu cho xu hướng này, khi vừa đáp ứng nhu cầu sức khỏe, vừa phù hợp với khả năng chi tiêu. Ảnh suckhoedoisong
Việc được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe không chỉ giúp cá trích và cá mòi gia tăng sức hút mà còn mở ra cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị. Ảnh BHX
Mời quý độc giả đón xem video: "Nhận biết xe con Pickup và xe tải Pickup"
#Cá trích và cá mòi trong dinh dưỡng lành mạnh #Giá trị dinh dưỡng cao của cá biển rẻ #Xu hướng tiêu dùng thực phẩm Omega-3 #Thủy sản nội địa và thị trường quốc tế #Lợi ích sức khỏe từ cá trích và cá mòi #Thực phẩm thủy sản giá hợp lý tại Việt Nam

