Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại phường 3 Bảo Lộc.

Ngày 30/10, thông tin từ UBND phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa phối hợp Đội K75 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ.

Việc quy tập thành công 7 hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ, chiến sĩ Đội K75 với cấp ủy, chính quyền phường 3 Bảo Lộc và lực lượng liên quan. Góp phần đưa các anh trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân.

Các hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng quy tập tại Bảo Lộc. Ảnh: Văn Minh

Thời gian tới, UBND phường 3 Bảo Lộc sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường làm đầu mối phối hợp với Đội K75 cùng các đơn vị nhằm rà soát, khảo sát những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Ngoài ra, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, nhân chứng cung cấp thông tin liên quan liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.