Lì xì online, ví điện tử lên ngôi: Tết không tiền mặt của người trẻ

Tết những năm gần đây, bao lì xì đỏ không còn là “đặc quyền” duy nhất của ngày đầu năm. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người trẻ có thể gửi lời chúc kèm lì xì online trong tích tắc. Không xếp tiền mới, không lo thiếu tiền lẻ, không cần gặp mặt trực tiếp, Tết không tiền mặt đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của thế hệ trẻ.

Khi “ting ting” thay cho tiếng mở bao lì xì

Trên mạng xã hội, hình ảnh tin nhắn chuyển khoản kèm lời chúc năm mới xuất hiện dày đặc ngay từ đêm giao thừa. Với nhiều người trẻ, lì xì online không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành thói quen.

Một bình luận nhận được nhiều tương tác viết: “Mấy năm nay không đổi tiền mới nữa, ai lì xì thì chuyển khoản cho nhanh. Vừa tiện, vừa đỡ phải giữ tiền mặt.”

Không ít người cho rằng hình thức lì xì này phù hợp với nhịp sống nhanh và lối tiêu dùng số. “Tết về quê đông họ hàng, gặp ai cũng rút tiền lì xì mệt lắm. Online cái là xong, vẫn đủ ý nghĩa” – tài khoản T.P chia sẻ.

Lì xì online: tiện hơn, nhưng vẫn đủ ‘chất Tết’?

Nếu trước đây, nhiều người lo ngại lì xì online sẽ làm mất đi không khí truyền thống, thì giới trẻ lại có cách nhìn cởi mở hơn. Theo họ, giá trị của lì xì nằm ở lời chúc và sự quan tâm, không nhất thiết phải gói trong bao đỏ.

“Quan trọng là lời chúc đầu năm, chứ không phải là tiền mặt hay chuyển khoản. Nhận được tin nhắn chúc Tết cũng thấy vui rồi” – một người dùng mạng xã hội bày tỏ.

Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn sáng tạo bằng cách gửi lì xì online kèm meme, sticker, câu chúc “bắt trend”, khiến không khí Tết thêm phần gần gũi. “Lì xì online nhưng lời chúc phải mặn, vậy là đủ Tết” – một bình luận hài hước nhận được nhiều lượt thích.

Tết không tiền mặt – lựa chọn của sự tiện lợi và an toàn

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, việc hạn chế dùng tiền mặt dịp Tết cũng được nhiều người trẻ ủng hộ vì lý do an toàn và kiểm soát chi tiêu. Không mang theo nhiều tiền mặt giúp họ giảm rủi ro thất lạc, đồng thời dễ quản lý khoản lì xì đầu năm.

Một tài khoản chia sẻ: “Nhận lì xì online xong là biết ngay mình có bao nhiêu, không bị quên hay tiêu lố như tiền mặt.”

Ngoài ra, trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến, lì xì online được xem là sự nối dài tự nhiên của thói quen chi tiêu không tiền mặt mà người trẻ đã áp dụng quanh năm.

Giữa truyền thống và thay đổi

Dù vậy, không phải ai cũng hoàn toàn nói lời tạm biệt với bao lì xì đỏ. Nhiều người trẻ cho biết họ vẫn ưu tiên lì xì tiền mặt cho ông bà, trẻ nhỏ, còn với bạn bè, đồng nghiệp thì chọn hình thức online cho tiện.

“Với người lớn tuổi thì vẫn lì xì bao đỏ cho đúng không khí, còn bạn bè cùng trang lứa thì chuyển khoản cho gọn” – một bình luận thể hiện quan điểm dung hòa truyền thống và hiện đại.

Có thể thấy, lì xì online không làm mất đi Tết, mà chỉ phản ánh cách người trẻ thích nghi với thời đại số. Khi thói quen tiêu dùng thay đổi, Tết cũng chuyển mình theo – nhẹ nhàng hơn, tiện lợi hơn, nhưng vẫn giữ tinh thần sẻ chia đầu năm.

Với người trẻ, Tết không tiền mặt không phải là sự phá vỡ truyền thống, mà là một cách đón Tết theo nhịp sống mới: nhanh, gọn, linh hoạt và phù hợp với chính mình.