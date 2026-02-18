Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cộng đồng trẻ

Lì xì online, ví điện tử lên ngôi: Tết không tiền mặt của người trẻ

Bbao lì xì đỏ không còn là “đặc quyền” duy nhất của ngày đầu năm. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người trẻ có thể gửi lời chúc kèm lì xì online.

Thiên Anh

Tết những năm gần đây, bao lì xì đỏ không còn là “đặc quyền” duy nhất của ngày đầu năm. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người trẻ có thể gửi lời chúc kèm lì xì online trong tích tắc. Không xếp tiền mới, không lo thiếu tiền lẻ, không cần gặp mặt trực tiếp, Tết không tiền mặt đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của thế hệ trẻ.

Khi “ting ting” thay cho tiếng mở bao lì xì

Trên mạng xã hội, hình ảnh tin nhắn chuyển khoản kèm lời chúc năm mới xuất hiện dày đặc ngay từ đêm giao thừa. Với nhiều người trẻ, lì xì online không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành thói quen.

Một bình luận nhận được nhiều tương tác viết: “Mấy năm nay không đổi tiền mới nữa, ai lì xì thì chuyển khoản cho nhanh. Vừa tiện, vừa đỡ phải giữ tiền mặt.”

li-xi-online-li-xi-tien-mat-vi-d.jpg
Trên mạng xã hội, hình ảnh tin nhắn chuyển khoản kèm lời chúc năm mới xuất hiện dày đặc ngay từ đêm giao thừa.

Không ít người cho rằng hình thức lì xì này phù hợp với nhịp sống nhanh và lối tiêu dùng số. “Tết về quê đông họ hàng, gặp ai cũng rút tiền lì xì mệt lắm. Online cái là xong, vẫn đủ ý nghĩa” – tài khoản T.P chia sẻ.

Lì xì online: tiện hơn, nhưng vẫn đủ ‘chất Tết’?

Nếu trước đây, nhiều người lo ngại lì xì online sẽ làm mất đi không khí truyền thống, thì giới trẻ lại có cách nhìn cởi mở hơn. Theo họ, giá trị của lì xì nằm ở lời chúc và sự quan tâm, không nhất thiết phải gói trong bao đỏ.

“Quan trọng là lời chúc đầu năm, chứ không phải là tiền mặt hay chuyển khoản. Nhận được tin nhắn chúc Tết cũng thấy vui rồi” – một người dùng mạng xã hội bày tỏ.

Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn sáng tạo bằng cách gửi lì xì online kèm meme, sticker, câu chúc “bắt trend”, khiến không khí Tết thêm phần gần gũi. “Lì xì online nhưng lời chúc phải mặn, vậy là đủ Tết” – một bình luận hài hước nhận được nhiều lượt thích.

Tết không tiền mặt – lựa chọn của sự tiện lợi và an toàn

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, việc hạn chế dùng tiền mặt dịp Tết cũng được nhiều người trẻ ủng hộ vì lý do an toàn và kiểm soát chi tiêu. Không mang theo nhiều tiền mặt giúp họ giảm rủi ro thất lạc, đồng thời dễ quản lý khoản lì xì đầu năm.

Một tài khoản chia sẻ: “Nhận lì xì online xong là biết ngay mình có bao nhiêu, không bị quên hay tiêu lố như tiền mặt.”

122-7177.jpg
Với nhiều người trẻ, Tết không tiền mặt là lựa chọn của sự tiện lợi và an toàn

Ngoài ra, trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến, lì xì online được xem là sự nối dài tự nhiên của thói quen chi tiêu không tiền mặt mà người trẻ đã áp dụng quanh năm.

Giữa truyền thống và thay đổi

Dù vậy, không phải ai cũng hoàn toàn nói lời tạm biệt với bao lì xì đỏ. Nhiều người trẻ cho biết họ vẫn ưu tiên lì xì tiền mặt cho ông bà, trẻ nhỏ, còn với bạn bè, đồng nghiệp thì chọn hình thức online cho tiện.

“Với người lớn tuổi thì vẫn lì xì bao đỏ cho đúng không khí, còn bạn bè cùng trang lứa thì chuyển khoản cho gọn” – một bình luận thể hiện quan điểm dung hòa truyền thống và hiện đại.

Có thể thấy, lì xì online không làm mất đi Tết, mà chỉ phản ánh cách người trẻ thích nghi với thời đại số. Khi thói quen tiêu dùng thay đổi, Tết cũng chuyển mình theo – nhẹ nhàng hơn, tiện lợi hơn, nhưng vẫn giữ tinh thần sẻ chia đầu năm.

Với người trẻ, Tết không tiền mặt không phải là sự phá vỡ truyền thống, mà là một cách đón Tết theo nhịp sống mới: nhanh, gọn, linh hoạt và phù hợp với chính mình.

#Xu hướng lì xì online #Tết không tiền mặt #Thói quen tiêu dùng số #Chuyển đổi truyền thống #Tiện lợi và an toàn #Mối liên hệ truyền thống và hiện đại

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ mới 'trình làng' cực ấn tượng

Chào xuân Bính Ngọ 2026, những linh vật ngựa đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức 'trình làng', tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

1-1891.jpg
Từ vẻ uy nghi, rực rỡ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đến tạo hình "tấu hài" đầy phá cách tại Bắc Ninh, mỗi tác phẩm linh vật Ngựa đầu tiên của Tết năm nay đều mang một thông điệp riêng biệt cho năm mới sắp tới.
2-5178.jpg
Vừa xuất hiện tại khu vực thác nước lối vào Nhà ga hành khách quốc tế T2, linh vật Ngựa vàng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút du khách.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

DJ Jenny Yến khoe nhan sắc không tì vết trong bộ ảnh đón Tết sớm

Lấy tông đỏ làm chủ đạo - màu tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong dịp Tết, Jenny Yến chọn cho mình thiết kế sườn xám cách tân đầy tinh tế.

1-1924.jpgGia nhập đường đua đón Tết nguyên đán sớm, DJ Jenny Yến (tên thật Nguyễn Thị Phi Yến) vừa đăng tải bộ ảnh đậm chất truyền thống. Trong bộ ảnh lần này, "nàng DJ nóng bỏng bậc nhất Việt Nam" đã rũ bỏ hình ảnh năng động, nóng bỏng thường thấy trên sân khấu để hóa thân thành một quý cô kiều diễm. (Ảnh: IGNV)
2-1055.jpg
Với mái tóc vàng rực rỡ được tạo kiểu cầu kỳ, kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo, Jenny Yến hiện lên như một nàng búp bê sống giữa không gian hoài cổ. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Hot girl Tammy Phạm gia nhập đường đua áo dài Tết với bộ ảnh dịu dàng

Tammy Phạm vừa khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' khi tung bộ ảnh áo dài Tết với phong cách nàng thơ vô cùng dịu dàng và đài các.

1-5658.jpg
Mở đầu đường đua áo dài cho Tết Bính Ngọ 2026, hot girl Tammy Phạm (tên thật là Phạm Nguyễn Anh Thi) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc diện áo dài trắng tinh khôi. (Ảnh: IGNV)
2-9955.jpg
Khác với phong cách quyến rũ thường thấy, lần này cô nàng chọn cho mình thiết kế áo dài lụa truyền thống với form dáng tối giản nhưng tôn lên trọn vẹn nét thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới