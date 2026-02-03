Hà Nội

Lan Khuê ngày càng thăng hạng phong cách, khí chất sang chảnh nổi bật

Giải trí

Lan Khuê ngày càng thăng hạng phong cách, khí chất sang chảnh nổi bật

Hoa khôi Lan Khuê có thần thái điềm tĩnh, ánh nhìn sắc sảo nhưng không lạnh lùng, hướng tới thời trang cao cấp.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Lan Khuê)
Lan Khuê sở hữu vóc dáng cao ráo cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, vai thon, eo gọn và đôi chân dài nổi bật. Lợi thế hình thể giúp cô dễ dàng chinh phục những thiết kế kén dáng, đặc biệt là váy dạ hội và trang phục couture.
Ở Lan Khuê, vóc dáng không chỉ là ưu thế ngoại hình mà còn là nền tảng để tôn lên khí chất và thần thái. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp luôn mang đến cảm giác chỉn chu, đẳng cấp và đậm tinh thần thời trang cao cấp.
Lan Khuê không bó mình trong những bảng màu trung tính quen thuộc mà ưu ái các gam xanh ngọc, đen, ánh vàng hay đỏ – những tông màu kén người mặc. Sự lựa chọn này cho thấy bản lĩnh và sự tự tin trong phong cách, phù hợp với hình ảnh một biểu tượng thời trang đã vượt qua giai đoạn an toàn.
Trang sức và phụ kiện được Lan Khuê chọn lọc kỹ lưỡng, đóng vai trò điểm nhấn vừa đủ, góp phần hoàn thiện tổng thể trang phục mà không làm mất đi sự tinh tế.
Điểm nổi bật nhất của Lan Khuê chính là thần thái điềm tĩnh cùng ánh nhìn sắc sảo nhưng không lạnh lùng. Cô không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với những chuyển động tối giản cũng đủ tạo nên cảm giác sang trọng và cuốn hút.
Theo thời gian, Lan Khuê dần khẳng định vị thế như một biểu tượng phong cách mang hơi hướng cao cấp trong làng thời trang Việt.
Người đẹp được đông đảo khán giả biết đến khi đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt top 11 Miss World 2015, trở thành một trong những đại diện Việt Nam có thành tích nổi bật tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Không dừng lại ở vai trò người mẫu, Lan Khuê mở rộng hoạt động sang vị trí huấn luyện viên, giám khảo tại các chương trình về người mẫu, để lại dấu ấn bởi tư duy chuyên môn và phong cách làm việc nghiêm túc.
Ở giai đoạn sau, Lan Khuê chọn lọc xuất hiện, tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân gắn với thời trang cao cấp và các dự án phù hợp.
Hiện tại, Lan Khuê có cuộc sống gia đình viên mãn bên doanh nhân Tuấn John và một cậu con trai.
#Lan Khuê #Hoa khôi Lan Khuê #con trai Lan Khuê #chồng Lan Khuê #siêu mẫu Lan Khuê

