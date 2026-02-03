Lan Khuê ngày càng thăng hạng phong cách, khí chất sang chảnh nổi bật

Hoa khôi Lan Khuê có thần thái điềm tĩnh, ánh nhìn sắc sảo nhưng không lạnh lùng, hướng tới thời trang cao cấp.
Xóm Mừng tràn ngập sắc hoa mai anh đào và cải vàng, mang đến không khí Tết sớm bình yên, nguyên sơ, lý tưởng để thưởng ngoạn và khám phá văn hóa dân tộc Mường.
Thả dáng trên thảm cỏ xanh mướt trong chuyến nghỉ dưỡng, Jenny Yến khoe vẻ đẹp dịu dàng, mong manh nhưng không kém phần sang trọng.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Uyên Linh không chỉ giữ vững vị thế giọng ca nội lực mà còn khiến công chúng bất ngờ với diện mạo ngày càng quyến rũ.
Thương hiệu Bajaj Auto tại Ấn Độ vừa cho ra mắt Chetak C25 2026 mới, mẫu xe máy điện giá rẻ tích hợp nhiều tính năng hiện đại và thiết kế đô thị.
Rũ bỏ hình tượng 'kẹo ngọt' thường thấy, hot Tiktoker Vũ Thị Khánh Huyền vừa khiến netizen 'dậy sóng' khi tung bộ ảnh mới đầy táo bạo trong phong cách cowgirl.
Hoa hậu Lương Thùy Linh ghi dấu ấn với phong cách thời trang gợi cảm có chừng mực. Những thiết kế đầm hở lưng giúp nàng hậu làm nổi bật lợi thế hình thể.
Sao chép hơn 2.000 trang tài liệu AI tối mật của Google, một cựu kỹ sư bị kết tội gián điệp kinh tế và đối mặt án tù hàng chục năm.
Đồ gốm 4.000 năm ở Tây Ban Nha hé lộ nền văn minh El Argar cổ đại với quy mô sản xuất gốm kỳ thú.
Gấu đen Bắc Mỹ (Ursus americanus) là loài thú lớn quen thuộc của lục địa này, vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt với nhiều đặc điểm sinh học đáng ngạc nhiên.
Thông tin từ Công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất vừa hé lộ hai chi tiết ngoại thất quan trọng được đăng với tên Honda, bao gồm cản trước và ốp cản sau ôtô.
Tại làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên), không khí Tết đã cận kề khi người dân và thương lái tấp nập về chọn mua cây cảnh cuối năm, nhộn nhịp suốt ngày.
Nàng hot girl Hà thành Lê Phương Anh một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế với chiếc đầm ren đen đầy quyền lực trong bộ ảnh mới đây.
Ở tuổi 40 – cột mốc khiến nhiều phụ nữ bắt đầu lo lắng về dấu hiệu lão hóa – diễn viên Lê Phương lại gây chú ý khi khoe làn da mộc mịn màng, căng bóng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có tinh thần cầu tiến, sự nghiệp đi lên và kiểm soát chi tiêu, tránh lãng phí.
Các hình dạng cong được áp dụng nhất quán trên lan can, mái vòm, bề mặt tường, trần nhà và mặt tiền để làm mềm các cạnh sắc nhọn.
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện chỉn chu, sang trọng tại sự kiện. Tuy khi trở về trang trại, cô tự tay làm vườn, ăn mặc đơn giản.
Lộ diện nhan sắc 'cực phẩm' của bạn gái thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc - cặp đôi trai tài gái sắc mới đang chiếm sóng làng bóng đá xứ Nghệ.
Vườn quốc gia Anamudi Shola là một khu rừng núi cao đặc biệt, lưu giữ hệ sinh thái cổ xưa và đa dạng sinh học quý hiếm của Ấn Độ.
Người Mansi là một tộc người bản địa cổ xưa ở Siberia, lưu giữ lối sống, ngôn ngữ và tín ngưỡng gắn chặt với thiên nhiên khắc nghiệt.
Nhện nhảy (họ Salticidae) là nhóm nhện nhỏ bé nhưng nổi tiếng nhờ thị lực vượt trội, hành vi thông minh và ngoại hình đầy màu sắc.