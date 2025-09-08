Lan hạc vĩ nở hoa lộng lẫy như cổ tích, đem may mắn cho gia chủ

Không phải hoa giấy quen thuộc, loài lan hạc vĩ này tạo nên khung cảnh rực rỡ, kỳ diệu, khiến bất kỳ ai chiêm ngưỡng cũng ngỡ mình lạc cõi thần tiên.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh vui đùa bên con trai trong ngày nghỉ, điểm nhấn chính là màn khoe cơ bắp ấn tượng khiến nhiều người trầm trồ.
3 con giáp có bước vào mùa thu năm 2025 với những hứa hẹn may mắn khi có cơ hội thăng chức, mở rộng mối quan hệ công việc.
Từ loại rau dại mọc bờ rào, chống đói thời chiến tranh, rau mảnh cộng trở thành đặc sản được dân phố thích mê dù giá lên tới cả trăm nghìn đồng mỗi kg.
Đường ranh giới sinh tử dài 1.800 mét, khiến Lữ đoàn Azov bị tiêu diệt hoàn toàn. UAV Orion của Nga đã phá tan cuộc phản công của Ukraine như thế nào?
'Hot girl Hà thành' Mẫn Tiên (tên thật Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) nhận nhiều lời khen với diện mạo mới sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực.
Bản thảo Selden của người Mixtec là một trong những tài liệu cổ quan trọng nhất ở Mexico, ẩn chứa nhiều bí mật về lịch sử và văn hóa tiền Colombo.
Adware không chỉ gây khó chịu bằng pop-up mà còn theo dõi thói quen duyệt web, đánh cắp dữ liệu cá nhân và mở đường cho mã độc nguy hiểm hơn.
Việc phát hiện chiếc vương miện này không chỉ là một thành tựu khảo cổ, mà còn nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử vẫn sống động chờ được khám phá.
YouTuber Yo Bae thu hút sự chú ý khi đăng tải video dài hơn 48 phút với tiêu đề: "Thạch Trang my20s: Bộ mặt thật của nàng thơ du học sinh Đức".
Một mẫu xe môtô điện mới của Honda đang chạy thử nghiệm và chờ ngày ra mắt, hứa hẹn mang lại dòng xe hai bánh có cảm giác lái êm, nhẹ như gió.
iPhone 17 Pro Max hứa hẹn tạo bước nhảy vọt với màn hình sáng hơn, pin trâu nhất lịch sử và tản nhiệt hiệu quả, vượt xa người tiền nhiệm iPhone 16 Pro Max.
Trong bộ ảnh mới, Tăng Mỹ Hàn xuất hiện với vẻ ngoài sắc sảo và cuốn hút, đặc biệt là khi diện set trang phục da bó sát, tôn lên vóc dáng cực chuẩn.
Siêu xe đua thương mại mạnh nhất AMG - Mercedes-AMG GT2 Edition W16 sở hữu động cơ V8 Biturbo 830 mã lực, tốc độ 320 km/h, giới hạn 30 chiếc, chỉ 793.000 USD.
Bằng cách đưa pháo M46 cỡ nòng 130 mm lên khung gầm xe tải việt dã KrAZ-255B khả năng tác chiến của tổ hợp vũ khí này đã thay đổi hoàn toàn.
Một thành phố Maya có quy mô hoành tráng được phát hiện sâu trong rừng rậm Mexico gây chấn động giới khảo cổ học.
Sở hữu tốc độ siêu việt và nhiều đặc điểm sinh học độc đáo, báo gêpa – (Acinonyx jubatus) là một biểu tượng nổi tiếng của thiên nhiên hoang dã châu Phi.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/9, Ma Kết kiếm tiền dễ dàng thì đừng vội kiêu ngạo kẻo bị lợi dụng. Thiên Bình tình cảm đi xuống, dễ hơn thua với nửa kia.
Dù đã tăng 15kg so với lúc chưa mang bầu, Trần Thanh Tâm vẫn được netizen khen ngợi vì vóc dáng mảnh mai, thần thái rạng ngời.
Bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương, Minh Tú trải qua ca mổ, hiện tại tĩnh dưỡng ở nhà.
Hạt của loài cọ coco de mer lớn nhất hành tinh, giá hơn 71 triệu đồng/hạt, nằm trong sách đỏ thế giới, đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.