Xe

Lamborghini không còn là ưu tiên của các đại gia vì lý do này?

Thuế nhập khẩu ôtô châu Âu tại Mỹ tăng lên 27,5% khiến giá Lamborghini đội thêm hàng trăm nghìn USD, ngay cả triệu phú cũng phải cân nhắc trước khi xuống tiền.

Thảo Nguyễn
Video: Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan mạnh nhất thế giới.

Mỹ vừa áp thuế nhập khẩu 27,5% đối với ô tô châu Âu, gần gấp đôi so với mức 15% công bố trước đây. Điều này khiến các siêu xe Ý như Lamborghini tăng giá hàng trăm nghìn USD, biến những mẫu xe vốn đã khởi điểm từ 400.000 USD dễ dàng chạm mốc triệu đô.

CEO Stephan Winkelmann thẳng thắn thừa nhận: ngay cả khách hàng siêu giàu cũng không hứng thú trả thêm khoản phí khổng lồ do thuế quan. “Người giàu trở nên giàu có nhờ quản lý tiền bạc chặt chẽ. Họ tính toán rất kỹ lưỡng, và hiện tại nhiều người chọn cách chờ đợi thay vì rút ví ngay,” ông nói với CNBC.

4-1002.jpg
Thuế tăng gấp đôi, Lamborghini không còn là ưu tiên của giới đại gia.

Theo Winkelmann, một số khách hàng Mỹ vẫn quyết định mua xe nhưng cố gắng đàm phán giá, trong khi nhiều người “án binh bất động” để chờ mức thuế ổn định hơn. Không ít nhà sản xuất châu Âu đã tính chuyện chuyển sản xuất sang thị trường khác để né thuế, nhưng với Lamborghini, điều này gần như bất khả thi. “Made in Italy là cốt lõi thương hiệu, chúng tôi không thể thay đổi,” CEO nhấn mạnh.

Ngoài tác động từ thuế quan, Lamborghini còn tăng giá bán thêm 7-10%. Các chuyên gia nhận định người mua mới sẽ là bên gánh toàn bộ chi phí này, chứ không phải hãng xe. Điều đó đồng nghĩa, tấm séc để sở hữu một chiếc Lamborghini ngày càng trở nên đắt đỏ hơn.

2-6671.jpg
Ngoài tác động từ thuế, Lamborghini còn tăng giá bán thêm 7-10%.

Mỹ vốn là một trong những thị trường quan trọng nhất của Lamborghini và các hãng siêu xe châu Âu. Tuy nhiên, với rào cản thuế mới, không chỉ giá bán tăng vọt mà còn đặt ra bài toán giữ chân khách hàng giàu có trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Theo Winkelmann, thương mại tự do mới là giải pháp lâu dài. Nhưng trước mắt, Lamborghini cũng như nhiều hãng xe châu Âu buộc phải thích ứng với thực tế, đồng thời đối mặt với thách thức lớn trong việc duy trì sức hút tại Mỹ - nơi được coi là “mỏ vàng” của ngành siêu xe.

