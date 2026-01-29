Hà Nội

Chính trị

Lâm Đồng kiện toàn lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố các quyết định sắp xếp tổ chức và bổ nhiệm lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 sau sáp nhập.

Bảo Giang

Chiều 29/1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Ban Quản lý dự án Giao thông được sáp nhập vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng. Sau sáp nhập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/2/2026.

nhan-su-3.jpg
Quang cảnh hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức, bổ nhiệm cán bộ của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sau sắp xếp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản, hồ sơ và các dự án đang triển khai của hai ban quản lý dự án trước đây, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành không bị gián đoạn.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Theo đó, ông Phan Thanh Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Các Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 gồm ông Phan Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trước sắp xếp; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Giao thông; và ông Nguyễn Ngọc Đông.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Hiếu đã phát biểu giao nhiệm vụ đối với tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 sau khi được kiện toàn.

nhan-su-1.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 ra mắt sau khi được kiện toàn tổ chức và nhân sự.

Lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị tập thể lãnh đạo đơn vị sớm ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao vai trò người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong quản lý, điều hành.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, xác định giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

