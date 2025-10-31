Hà Nội

Giải mã

Kỳ thú loài chó hoang dã tí hon sống ở sa mạc Sahara

Với đôi tai khổng lồ và vẻ ngoài đáng yêu, cáo Fennec (Vulpes zerda) là sinh vật đặc trưng của sa mạc Sahara.

T.B (tổng hợp)
Nhỏ nhất trong họ nhà chó. Vulpes zerda chỉ nặng khoảng 1–1,5 kg, với chiều dài cơ thể trung bình 30–40 cm, khiến nó trở thành loài chó hoang dã nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Đôi tai “siêu to khổng lồ”. Đôi tai của cáo Fennec dài tới 15 cm, giúp tản nhiệt hiệu quả và nghe rõ những âm thanh nhỏ như tiếng côn trùng di chuyển dưới cát. Ảnh: Pinterest.
Thợ săn đêm tài ba. Cáo Fennec hoạt động chủ yếu về đêm để tránh nóng ban ngày, sử dụng khứu giác và thính giác cực nhạy để săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Ăn tạp, khả năng thích nghi cao . Thức ăn của Fennec gồm côn trùng, trứng, rễ cây và trái cây – giúp chúng sống sót dù nguồn thức ăn khan hiếm. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông cách nhiệt hoàn hảo. Lông dày và sáng màu giúp chúng phản xạ ánh nắng ban ngày và giữ ấm khi nhiệt độ sa mạc giảm mạnh vào ban đêm. Ảnh: Pinterest.
Chuyên gia đào hang. Cáo Fennec xây hệ thống hang phức tạp dài tới 10 mét dưới cát để tránh nóng và bảo vệ con non. Ảnh: Pinterest.
Giao tiếp bằng nhiều âm thanh. Chúng có thể rít, gầm gừ hoặc kêu chiêm chiếp, thể hiện cảm xúc và giao tiếp trong bầy. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của sa mạc Sahara. Hình ảnh cáo Fennec được người dân địa phương xem như biểu tượng của sự thông minh, nhanh nhẹn và kiên cường. Ảnh: Pinterest.
