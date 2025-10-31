Kỳ thú loài chó hoang dã tí hon sống ở sa mạc Sahara

Với đôi tai khổng lồ và vẻ ngoài đáng yêu, cáo Fennec (Vulpes zerda) là sinh vật đặc trưng của sa mạc Sahara.
Tại giao lộ Dương Văn An – đường số 14, phường Bình Trưng, TP.HCM, một học sinh đã bị đánh ngã và có biểu hiện co giật sau vụ ẩu đả.
Kim tự tháp Giza là kỳ quan duy nhất trong 7 kỳ quan cổ đại còn tồn tại đến ngày nay, gợi nhắc về sự huy hoàng và bí ẩn của nền văn minh Ai Cập cổ.
Google vừa bổ sung tính năng mới cho Gemini, cho phép người dùng tạo slide thuyết trình chỉ bằng cách tải lên tài liệu có sẵn.
Mẹ đăng ảnh con lên mạng xã hội kèm lời thú nhận "Mấy bạn không chơi với con," khiến cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười trước màn cosplay của em bé.
Phương Mỹ Chi đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, liên tục "chiêu đãi" khán giả bằng phong cách thời trang cá tính, gợi cảm và táo bạo hơn.
Mazda mới đây đã trình làng mẫu xe ý tưởng Vision-X Compact – một chiếc xe đô thị cỡ nhỏ mang phong cách thiết kế hiện đại và tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Mặc dù Pokrovsk là thành phố có giá trị chiến lược ở Donbass, và Kiev phải giữ bằng mọi giá, nhưng trước sức ép bao vây của Nga việc giữ Pokrovsk là bất khả thi
Tiếp nối bộ ảnh Halloween viral năm trước, gia đình Salim chu du thế giới Ghibli khi lựa chọn hóa thân thành các nhân vật trong "Vùng đất linh hồn".
Biệt thự mới tậu của vợ chồng diễn viên Mạnh Trường mang phong cách cổ điển với tông màu kem - nâu chủ đạo.
Motorola không chỉ mang theo lịch sử mà còn hứa hẹn những sản phẩm smartphone đột phá. Cùng mình khám phá 5 điều thú vị về Motorola mà có lẽ bạn chưa biết nhé!
Dịp Halloween năm nay, cặp đôi Châu Bùi và Binz chọn hình tượng công chúa Rapunzel cùng tắc kè Pascal để hóa thân.
Hoàng Thuỳ mê mẩn khung cảnh ở Thượng Hải. Lệ Quyên tôn vóc dáng 'không mỡ thừa' qua bộ bodysuit ôm sát.
Thời điểm vàng đã đến với 3 con giáp được Thần Tài ưu ái. Những cơ hội hiếm có trong tài chính và công việc sẽ giúp họ đổi đời bất ngờ chỉ trong nửa tháng.
Một chiếc đinh hình người được dùng làm bùa hộ mệnh có từ Thời Đại Đồ Đồng để bảo vệ công trình sàn trát vữa khỏi tà ma quấy phá.
Lực lượng Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Krasnogorskoye ở Zaporizhzhia, mở rộng vùng kiểm soát bên hữu ngạn sông Yanchur và đẩy lùi phòng tuyến Ukraine.
Nhà khảo cổ học Đan Mạch đã tìm thấy 50 bộ hài cốt người Viking được bảo quản tốt, làm tiền đề để hiểu rõ hơn về cuộc sống thường ngày của người Bắc Âu cổ xưa.
Nam Bộ đang là mùa mưa nên người dân nơi đây đối mặt với nguy cơ bị rắn lục đuôi đỏ tấn công. Đây là loài rắn nguy hiểm sở hữu nọc độc mạnh.
Startup Noetix Robotics vừa ra mắt robot Bumi giá chỉ 37 triệu đồng, rẻ hơn cả iPhone 17 Pro Max, mở ra kỷ nguyên robot tiêu dùng phổ thông cho mọi nhà.
Volkswagen vừa ra mắt Golf thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, đồng thời tổ chức sự kiện trải nghiệm thương hiệu Volkswagen Experience Day tại TP.HCM.
Khi công cụ Sora của OpenAI giúp bất kỳ ai tạo video siêu thực, việc phân biệt đâu là thật, đâu là giả (deepfake) trở thành kỹ năng sống còn trên mạng xã hội.
OPPO chính thức ra mắt Find X9 Series tại Việt Nam, cùng thời điểm sự kiện ra mắt toàn cầu tại Barcelona, Tây Ban Nha.