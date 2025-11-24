Hà Nội

Khu định cư 9.000 năm tuổi lộ dấu nghi lễ hiến tế rùng mình

Các chuyên gia phát hiện khu định cư 9.000 năm tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc. Nó có thể là địa điểm người xưa thực hiện hoạt động hiến tế và nghi lễ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật khảo cổ tại gần làng Kiều Đầu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ học Chiết Giang bất ngờ có được một khám phá phi thường. Ảnh: @Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ học Chiết Giang.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đây là tàn tích của một khu định cư cực kỳ cổ xưa. Ảnh: @Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ học Chiết Giang.
Khu định cư này có niên đại tới 9.000 năm tuổi, tương đương với Thời Kỳ Đồ Đá Mới ở Trung Quốc. Ảnh: @Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ học Chiết Giang.
Trong quy mô diện tích khoảng 2.000 mét vuông của khu định cư này, các chuyên gia bất ngờ khai quật được nhiều hiện vật đồ gốm sơn. Ảnh: @Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ học Chiết Giang.
Chúng bao gồm cả bình gốm màu đỏ và trắng, một số còn nguyên vẹn và một số khác đã bị vỡ vụn. Ảnh: @Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ học Chiết Giang.
Và một bộ hài cốt cổ xưa cũng được tìm thấy trong khu định cư này. Bộ hài cốt nam giới được tìm thấy trong ngôi mộ cũng chính người cổ nhất được tìm thấy thuộc nền văn hóa ở Chiết Giang cổ xưa. Ảnh: @Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ học Chiết Giang.
Tất nhiên, cần phải nghiên cứu thêm để tìm ra cách bộ hài cốt có thể được bảo quản tốt trong nhiều năm như vậy, mặc dù đất có tính axit mạnh rất nhiều ở khu vực này. Ảnh: @Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ học Chiết Giang.
"Đây có thể là địa điểm mà cư dân thời xưa sử dụng để thực hiện các hoạt động hiến tế và nghi lễ", Jiang Leping, một nhà nghiên cứu di tích văn hóa cấp tỉnh và là thành viên của Viện Khảo cổ học Chiết Giang, cho biết. Ảnh: @Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ học Chiết Giang.
