Không xếp bác sĩ nội trú, chuyên khoa tương đương thạc sĩ

Ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 5 dự thảo, trong đó có dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

CẦN CÓ CƠ CHẾ TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ LIÊN THÔNG

Tham gia góp ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, báo cáo của Ủy ban và của Bộ GD&ĐT cho thấy, Bộ đã tiếp thu một số nội dung và giao chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý.

Tuy nhiên, bà Hải cho rằng, qua ý kiến của đại biểu Quốc hội và cử tri trong ngành, một vấn đề lớn chưa được giải quyết liên quan đến hệ thống bằng cấp của khối Y và hệ thống bằng cấp chung.

Cụ thể, người học ngành y phải đào tạo rất dài: 6 năm đại học, sau đó có nội trú, có bằng CK I, CK II.

Bà Hải cho rằng, hệ thống đào tạo này thiên về thực hành, tương tự mô hình quốc tế ở bậc sau đại học và ở nhiều nước có các văn bằng như kỹ sư thực hành, thạc sĩ thực hành, tiến sĩ thực hành.

Bà Hải lo ngại, nếu giữ hệ chuyên khoa I, II nhưng không cho liên thông với hệ bằng cấp chung của cả nước (thạc sĩ, tiến sĩ) sẽ tạo ra thiệt thòi cho người học.

Cũng theo bà Hải, đa số bác sĩ chuyên khoa không yêu cầu "chuyển ngang" sang thạc sĩ, nhưng cần có cơ chế tương đương và liên thông, ví dụ công nhận phần học thực hành, lâm sàng, số tín chỉ, số tiết lâm sàng… để họ có thể học bổ sung phần học thuật còn thiếu và tiếp tục học lên. Ngược lại, trường hợp người đã có bằng thạc sĩ nhưng muốn học chuyên khoa I, II cũng cần một cơ chế liên thông phù hợp.

"Việc thiết kế cơ chế liên thông giữa hai hệ thống bằng cấp (thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên khoa I, II, nội trú) là rất cần thiết", bà Hải cho hay.

2 HỆ THỐNG TÁCH BẠCH

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, trong hệ thống giáo dục quốc dân cần phân định rõ ràng giữa đào tạo học vị và đào tạo thực hành đặc thù. Theo ông, các trình độ thạc sĩ và tiến sĩ thuộc hệ thống đào tạo để công nhận học vị, có chương trình, tiêu chuẩn và quy định riêng.

Các chương trình bác sĩ nội trú, CK I và CK II được thừa nhận là đào tạo thực hành chuyên sâu của ngành y, mang tính đặc thù, nhưng không thuộc hệ thống đào tạo sau đại học để cấp học vị.

Trong ngành y vẫn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và các chức danh học thuật như phó giáo sư, giáo sư theo đúng quy định hiện hành, theo các yêu cầu chung. Theo ông Vinh, với nghiên cứu sinh, nghiên cứu tổng quan và thực hiện luận án là nền tảng căn bản.

"Tôi vẫn giữ quan điểm hai hệ thống đào tạo cần được rõ ràng. Nếu lấy yêu cầu đặc thù của một ngành để điều chỉnh cho khung chung, điều đó có thể làm phá vỡ hệ thống giáo dục.

Nghề nào cũng rất cao quý, không bao giờ nói bác sĩ chuyên khoa II không giỏi bằng tiến sĩ. Nhưng về chính sách, hoàn toàn có quy định bác sĩ chuyên khoa II được hưởng chính sách như tiến sĩ", ông Vinh nói và nhấn mạnh quan điểm, không thể xếp bác sĩ chuyên khoa I, II là tiến sĩ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng khẳng định quan điểm, đây là 2 hệ thống tách bạch: Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ là trình độ học vấn trong thang đào tạo Quốc gia; đào tạo BS CK I, II nội trú, là đào tạo tăng cường năng lực và kỹ năng nghề chuyên sâu rất đặc thù của lĩnh vực y tế.

Về việc liên thông, Bộ trưởng cho rằng, luật hiện nay quy định, các chương trình đào tạo liên thông, ví dụ đào tạo bác sĩ chuyên khoa có các môn học, các tín chỉ tương đồng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được công nhận, rút ngắn quá trình đào tạo ở bậc kia và ngược lại.

"Trong tự chủ đại học, quyền được xem xét công nhận chứng chỉ tương đương do cơ sở giáo dục đại học quyết định, không cần đến cấp Bộ", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay.