Không quân Malaysia tiến đến biên chế UAV tấn công cỡ lớn ANKA-S

Quân sự - Thế giới

Không quân Hoàng gia Malaysia đã tiến hành bay kiểm tra và xác nhận đối với UAV tấn công hạng nặng ANKA-S trước khi chính thức tuyên bố đưa vào hoạt động.

Tuệ Minh
ANKA-S là dòng máy bay không người lái tấn công tầm trung (MALE), sử dụng động cơ turbodiesel PD170 do TEI sản xuất, giúp giảm thiểu tổn thất công suất ở độ cao và tiết kiệm nhiên liệu.
ANKA mặc định được trang bị hệ thống quang điện tử gắn ở mũi, ngoài ra còn có thể tích hợp các cảm biến khác như radar khẩu độ tổng hợp FULMAR 300-A (SARPER), radar MİLSAR SAR, và pod radar AESA FULMAR 200-A.
Mẫu UCAV này có khả năng hoạt động liên tục trong 30 giờ và mang được tải trọng lên tới 350 kg. Vũ khí trang bị bao gồm các loại bom lượn MAM-C/L/T, bom dẫn đường bằng laser LGK-81 nặng 250 lb, bom TOLUN-P SDB, cùng cấu hình UAV tốc độ cao ŞİMŞEK kiểu cảm tử để tấn công ngoài tầm phòng thủ.
Bên cạnh đó, ANKA cũng có thể lắp đặt các pod tác chiến điện tử dòng ANTIDOT của ASELSAN (pod ESM ANTIDOT 2-U, pod gây nhiễu radar ANTIDOT 2-U, pod gây nhiễu mini ANTIDOT 2-U LB/MB/HB).
Không quân Hoàng gia Malaysia đã tiến hành bay thử nghiệm máy bay không người lái tấn công ANKA-S mới được mua từ TUSAŞ, nhằm xác nhận khả năng vận hành trước khi chính thức tuyên bố đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Theo tạp chí quốc phòng Janes, một chiếc ANKA-THS (tên gọi của ANKA-S tại Malaysia) đã được bay thử để kiểm tra mức độ sẵn sàng phục vụ. Chuyến bay thử nghiệm xuất phát từ căn cứ không quân Labuan kéo dài ba giờ đồng hồ.
Trong tuyên bố của mình, Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) nhấn mạnh rằng ANKA-THS sẽ tăng cường đáng kể khả năng ISTAR (Tình báo, Giám sát, Thu thập Mục tiêu và Trinh sát) của Malaysia, đặc biệt là ở Đông Malaysia và Biển Đông.
Malaysia đã đặt mua ba hệ thống theo hợp đồng năm 2023, dự kiến ​​hoàn tất giao hàng vào đầu năm 2026. Đáng chú ý, cấu hình của Malaysia hiện đang tập trung vào nhiệm vụ giám sát hơn là tấn công, mặc dù bản thân hệ thống này có khả năng được trang bị vũ khí.
Việc triển khai tại Căn cứ Không quân Labuan có ý nghĩa chiến lược quan trọng do vị trí gần các vùng biển tranh chấp, giúp tăng cường khả năng giám sát Vùng Đặc quyền Kinh tế của Malaysia.
ANKA-THS gia nhập vào phân khúc UAV MALE cạnh tranh toàn cầu, bên cạnh một số hệ thống đã được khẳng định vị thế. So với máy bay không người lái MQ-9 Reaper (Mỹ) lên đến 27 giờ bay, được trang bị đầy đủ vũ khí, đã được chứng minh trong chiến đấu và xuất khẩu rộng rãi và tích hợp vào các hoạt động của NATO nhưng có chi phí đắt đỏ hơn nhiều lần và bị hạn chế xuất khẩu.
Hệ thống ANKA-THS đưa Malaysia vào nhóm các quốc gia ngày càng đông đảo vận hành các hệ thống giám sát UAV tầm xa độc lập. Mặc dù không phải là UAV MALE tiên tiến nhất trên thế giới, nhưng nó cung cấp sự cân bằng giữa độ bền, khả năng và giá cả phải chăng, phù hợp với nhu cầu hoạt động của Malaysia
Đặc biệt nó được dùng cho giám sát hàng hải, tim kiếm cứu nạn hơn là các nhiệm vụ tấn công cường độ cao. Điều quan trọng là chương trình này được hỗ trợ bởi thông báo chính thức của RMAF, xác nhận rằng hệ thống đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ mua sắm sang sẵn sàng hoạt động.
Năng lực của UAV cỡ lớn lần đầu tiên Malaysia tiếp nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ.
