8 người Hàn Quốc tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 24/1, Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm với các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong số các nghi phạm bị bắt có 8 người Hàn Quốc, một đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Băng nhóm tội phạm trên bị triệt phá trong thời điểm lực lượng Công an TP HCM thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Thông tin ban đầu cho thấy, các đối tượng người Hàn Quốc này đã nhập cảnh vào TP HCM, thuê nhà ở, rồi kết nối với các đối tượng xấu mua ma túy các loại về cùng nhau sử dụng…

Việc triệt phá băng nhóm trên là lời khẳng định đanh thép của lực lượng Công an TP HCM, không để các đối tượng nước ngoài lợi dụng mục đích đến Việt Nam kinh doanh, du lịch để phạm tội. Đồng thời thể hiện quyết tâm cao độ của toàn lực lượng trong phấn đấu xây dựng Thành phố không có ma túy vào năm 2030.