Khối tài sản của tỷ phú duy nhất tại Nepal

Kinh doanh

Với giá trị tài sản ròng khoảng 2 tỷ USD (theo Forbes), Binod Chaudhary tỷ phú duy nhất ở Nepal. 

Hoàng Minh (theo Leaderbiography)
Binod Chaudhary (sinh năm 1955) là người đầu tiên và duy nhất ở Nepal lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes. Theo ước tính của Forbes, Binod Chaudhary hiện sở hữu khối tài sản ròng 2 tỷ USD, xếp thứ 1.905 thế giới. Ảnh: Cgcorpglobal.
Ông Binod Chaudhary là Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Chaudhary (CG). Ảnh: Forbes
CG là một tập đoàn đa quốc gia với hơn 100 công ty, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như ngân hàng, khách sạn, hàng tiêu dùng nhanh, năng lượng, giáo dục và y tế. Ảnh: Leader Biography
Binod Chaudhary sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh tại Kathmandu (Nepal). Ông nội của Binod di cư từ Ấn Độ sang Nepal và thành lập một doanh nghiệp dệt may, đặt nền móng cho di sản kinh doanh của gia đình. Sau đó, doanh nghiệp được mở rộng bởi cha của Chaudhary. Ảnh: ET Hospitality
Binod Chaudhary bước chân vào thế giới kinh doanh năm 18 tuổi khi cha ông lâm bệnh. Ảnh: Biograph Nepal
Năm 1984, Chaudhary sáng lập thương hiệu mì ăn liền Wai Wai, hiện là món ăn phổ biến trong các căn bếp trên khắp Ấn Độ và Nepal. Ảnh: Nepal Infrastructure
Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, Chaudhary hợp tác với các thương hiệu toàn cầu như Suzuki và Panasonic, qua đó củng cố thêm cho các dự án kinh doanh của mình. Ảnh: SCMP
Năm 1995, Binod Chaudhary mua lại cổ phần chi phối của Ngân hàng Nabil từ chính phủ Dubai, ngân hàng này kể từ đó đã trở thành ngân hàng hàng đầu của Nepal. Ảnh: Tatler Asia
Tuy nhiên, thành công nhất của Binod Chaudhary nằm ở lĩnh vực khách sạn. Tập đoàn Chaudhary sở hữu 143 khách sạn, bao gồm một số cơ sở 5 sao hợp tác với chuỗi khách sạn Taj Hotels nổi tiếng, trải dài khắp Nepal, Ấn Độ và Sri Lanka. Ảnh: Daily FT
Không chỉ kinh doanh, Binod Chaudhary cũng là một tác giả và nhà làm phim. Cuốn tự truyện của ông, Making It Big, chia sẻ những bài học trong suốt hành trình của mình. Ảnh: Kalinga
Binod Chaudhary cũng là một nhà từ thiện. Ông hỗ trợ cứu trợ thiên tai, giáo dục và chăm sóc sức khỏe tại Nepal thông qua Quỹ Chaudhary. Ảnh: SCMP
Dù là tỷ phú duy nhất của Nepal, Chaudhary vẫn luôn khiêm tốn. Ông tin rằng kinh doanh phải phục vụ một mục đích cao cả hơn. Ảnh: SCMP
