Khoáng sản từ mỏ chỉ định ở Quảng Ngãi 'chạy' vào dự án tư nhân

Doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản chỉ định cho các công trình đầu tư vốn ngân sách nhưng lại cung cấp số lượng lớn ra bên ngoài.

Thời gian cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2026, mỗi ngày có hàng trăm lượt ô tô chở khoáng sản từ mỏ đất núi Lệ Thủy thuộc xã Tình Khê, tỉnh Quảng Ngãi đi đến các công trình trong địa bàn tỉnh.

Không được phép, vẫn bán cho công trình ngoài chỉ định

Theo tìm hiểu, mỏ đất Lệ Thủy thuộc địa bàn xã Tịnh Khê được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp phép cho Công ty cổ phần đầu tư 706 khai thác đất làm vật liệu sang lấp bằng phương pháp lộ thiên.

Giấy phép số 07/GP-UBND cấp ngày 10/3/2023 ghi rõ, địa chỉ tiêu thụ là dự án đường Phan Đình Phùng nối dài (đoạn từ khu dân cư Phú Sơn đến đường dẫn cao tốc); Khu dân cư, công viên và quảng trường huyện Tư Nghĩa; Các khu tái định cư, cải táng mồ mả phục vụ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn... Đa phần các dự án này đều đã hoàn thành.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, mỏ đất núi Lệ Thủy là mỏ đất chỉ định cung cấp phục vụ cho các công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước, không phải mỏ đấu giá nên không được bán ngoài công trình chỉ định.

Tuy nhiên, thực tế một phần các ô tô tải chở đất vượt đoạn đường dài đổ tại một điểm thuộc địa bàn xã Sơn Tịnh. Một đoàn đoàn ô tô khác nối đuôi chở đất vượt đường dài trên gần 20 km đến khu vực san lấp tại một dự án khu đô thị tại xã Tư Nghĩa.

Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày gần đây, nhiều xe chở đến bán cho các công trình dự án ngoài chỉ định trên giấy phép. Đặc biệt, phần lớn khoáng sản này được chở đến san lấp cho một dự án khu dân cư đầu tư ngoài ngân sách.

Hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Lệ Thủy (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi)

Cụ thể, điểm đáp của khoáng sản được các xe tải chở từ mỏ núi Lệ Thủy là Dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi. Dự án này do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS NHSLAND làm chủ đầu tư.

Dân bức xúc, chặn đường xe chở đất

Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe liên tục chạy cho dự án này. Bà Lê Thị Thu, người dân phường Trương Quang Trọng phản ánh: "Cũng phải hơn 100 xe đó, mà xe lớn không thôi chứ không phải nhỏ, nắng thì bụi, mưa thì bùn. Nhà quán mình sát đường nên chịu ảnh hưởng quá".

Thời gian những ngày phóng viên có mặt tại một tuyến đường các xe chở khoáng sản đi qua, ghi nhận việc người dân bức xúc chặn đường, cản trở các xe. Cơ quan Công an phường phải làm việc, nhắc nhở giải thích pháp luật để tránh gây tác động đến trật tự xã hội.

Người dân bức xúc vấn đề môi trường, cản trở không cho xe tải di chuyển.

Các xe chở khoáng sản từ mỏ núi Lệ Thủy đến san lấp Dự án Khu đô thị sinh thái Coastal.

Không chỉ riêng đất, mỏ này cũng đồng thời khai thác cả đá để cung cấp cho công trình khu dân cư nói trên.

Qua trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã nắm bắt thông tin và tiến hành kiểm tra, lập biên bản đối với Công ty cổ phần đầu tư 706 vì có hành vi khai thác khoáng sản đất làm vật liệu sang lớp không đúng nội dung ghi trên giấy phép khai thác. Hành vi này được ghi nhận là diễn ra trong thời gian dài với khối lượng đặc biệt lớn.

Lực lượng cảnh sát kinh tế làm việc với đại diện mỏ đất núi Lệ Thủy để xác định sai phạm.

Thượng tá Võ Ngọc Văn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lợi dụng thời điểm giáp Tết, nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng cao và lực lượng chức năng tập trung công tác đảm bảo an ninh trật tự, các đối tượng lén lút khai thác khoáng sản trái phép tại một số khu vực. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động kiểm tra tại các điểm có dấu hiệu vi phạm. Kết quả bước đầu đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương khẳng định, các mỏ chỉ định phải đảm bảo là cấp cho đúng công trình đó. Khối lượng khai thác bao nhiêu phải đi vào công trình đó bấy nhiêu. Còn việc tự ý chở ra ngoài bán cho các công trình dự án khác để trục lợi cá nhân thì phải xử lý nghiêm và trách nhiệm nặng nhất là của chủ đầu tư và địa phương.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 15 mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác theo hình thức chỉ định không qua đấu giá. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn nhiều công trình đầu tư công sử dụng ngân sách nên việc kiểm soát hoạt động mua bán, khai thác khoáng sản tại các mỏ chỉ định này đảm bảo đúng địa chỉ, mục đích là hết sức quan trọng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến khai thác tài nguyên khoán sản tại mỏ đất núi Lệ Thủy.