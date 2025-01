"Vuốt ve" 4 mẫu laptop siêu mỏng siêu xinh trình làng tại CES 2025

1. Acer Swift Go 14 AI: Được giới thiệu tại CES 2025 với trọng lượng chỉ 1,3kg, Acer Swift Go 14 AI là một đại diện tiêu biểu cho lớp laptop siêu nhẹ. Sử dụng bộ xử lý AMD Ryzen AI 300 Series và card đồ họa Radeon 800M, chiếc laptop này hứa hẹn cung cấp hiệu năng đủ để đáp ứng nhu cầu làm việc náo nhọt. Màn hình 14 inch OLED 3K mang đến hình ảnh sắc nét, trong khi pin 24,9 giờ đảm bảo khả năng làm việc lâu dài. (Ảnh: KnowTechie) Dự kiến ra mắt vào tháng 5/2025 với giá từ 899 USD, Swift Go 14 AI hứa hẹn là một lựa chọn hữu ích cho người thường xuyên di chuyển.(Ảnh: Digital Trends) 2. Asus Zenbook A14: Nặng chỉ 0,98kg, Asus Zenbook A14 UX3407 đánh bại nhiều đối thủ với vỏ Ceraluminum bền bị, chống sốc và trầy xước. Trang bị chip Qualcomm Snapdragon X series cùng pin 70Wh, Zenbook A14 cung cấp hiệu năng đủng đầu dân đầy ấn tượng. (Ảnh: Mashable) Hai phiên bản màu xám và màu be có giá tương ứng 1.099 USD và 899 USD, mang đến tùy chọn phong phú cho người dùng. (Ảnh: Lifehacker) 3. LG Gram Pro 16Z90TR: LG Gram Pro 16Z90TR là sự lựa chọn tối ưu cho những ai tìm kiếm laptop vừa mỏng nhẹ, vừa mạnh mẽ. Với màn hình IPS 16 inch 2K WQXGA, card đồ họa Nvidia RTX4050, và chip Intel Core Ultra "Arrow Lake," chiếc laptop này chỉ dày 1,42cm và nặng 1,36kg. (Ảnh: live.lge.co.kr) LG Gram Pro đặc biệt hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung với hiệu năng AI đáng kể. (Ảnh: live.lge.co.kr) 4. Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition là một bước nhảy vọt trong dòng laptop 2-in-1 cao cấp. Với trọng lượng 1,32kg và thiết kế sang trọng, chiếc laptop này sở hữu màn hình OLED 2.8K 120Hz, bản lề 360 độ linh hoạt, và các tính năng AI thông minh. (Ảnh: Notebookcheck) Dự kiến ra mắt vào tháng 2/2025 với giá từ 1.599 USD, Yoga 9i 2-in-1 là sự lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia và người dùng cao cấp. (Ảnh: Notebookcheck) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

1. Acer Swift Go 14 AI: Được giới thiệu tại CES 2025 với trọng lượng chỉ 1,3kg, Acer Swift Go 14 AI là một đại diện tiêu biểu cho lớp laptop siêu nhẹ. Sử dụng bộ xử lý AMD Ryzen AI 300 Series và card đồ họa Radeon 800M, chiếc laptop này hứa hẹn cung cấp hiệu năng đủ để đáp ứng nhu cầu làm việc náo nhọt. Màn hình 14 inch OLED 3K mang đến hình ảnh sắc nét, trong khi pin 24,9 giờ đảm bảo khả năng làm việc lâu dài. (Ảnh: KnowTechie) Dự kiến ra mắt vào tháng 5/2025 với giá từ 899 USD, Swift Go 14 AI hứa hẹn là một lựa chọn hữu ích cho người thường xuyên di chuyển.(Ảnh: Digital Trends) 2. Asus Zenbook A14: Nặng chỉ 0,98kg, Asus Zenbook A14 UX3407 đánh bại nhiều đối thủ với vỏ Ceraluminum bền bị, chống sốc và trầy xước. Trang bị chip Qualcomm Snapdragon X series cùng pin 70Wh, Zenbook A14 cung cấp hiệu năng đủng đầu dân đầy ấn tượng. (Ảnh: Mashable) Hai phiên bản màu xám và màu be có giá tương ứng 1.099 USD và 899 USD, mang đến tùy chọn phong phú cho người dùng. (Ảnh: Lifehacker) 3. LG Gram Pro 16Z90TR: LG Gram Pro 16Z90TR là sự lựa chọn tối ưu cho những ai tìm kiếm laptop vừa mỏng nhẹ, vừa mạnh mẽ. Với màn hình IPS 16 inch 2K WQXGA, card đồ họa Nvidia RTX4050, và chip Intel Core Ultra "Arrow Lake," chiếc laptop này chỉ dày 1,42cm và nặng 1,36kg. (Ảnh: live.lge.co.kr) LG Gram Pro đặc biệt hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung với hiệu năng AI đáng kể. (Ảnh: live.lge.co.kr) 4. Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition là một bước nhảy vọt trong dòng laptop 2-in-1 cao cấp. Với trọng lượng 1,32kg và thiết kế sang trọng, chiếc laptop này sở hữu màn hình OLED 2.8K 120Hz, bản lề 360 độ linh hoạt, và các tính năng AI thông minh. (Ảnh: Notebookcheck) Dự kiến ra mắt vào tháng 2/2025 với giá từ 1.599 USD, Yoga 9i 2-in-1 là sự lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia và người dùng cao cấp. (Ảnh: Notebookcheck) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.