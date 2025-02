Phát sốt tựa game mới “nữ hóa” 100% dàn nhân vật nổi tiếng

Enigma of Sepia là tựa game gacha di động mới sắp ra mắt, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế nhân vật độc đáo. (Ảnh: Pocket Tactics) Trò chơi áp dụng xu hướng "nữ hóa" 100% các nhân vật nổi tiếng từ manga/anime như Luffy, Goku, Naruto, Eren.(Ảnh: gamek) Các nhân vật quen thuộc sẽ xuất hiện với phong cách nữ tính, gợi cảm, tạo sự mới lạ cho người chơi. (Ảnh: gamek) Một số nhân vật khác cũng góp mặt như Zoro (One Piece), Gojo và Yuji (Jujutsu Kaisen), Kirito (Sword Art Online).(Ảnh: Download) Enigma of Sepia được mô tả là game nhập vai thế hệ mới với thế giới quan hoành tráng và cơ chế độc đáo. (Ảnh: Anmo Sugoi) Trò chơi cho phép người chơi nâng cấp bất kỳ anh hùng nào lên cấp SSR+, tăng tính linh hoạt trong chiến thuật. (Ảnh: Anmo Sugoi) Game gacha đang ngày càng phổ biến do dễ tiếp cận và mang lại doanh thu khổng lồ cho nhà phát hành. (Ảnh: Anmo Sugoi) Enigma of Sepia hứa hẹn mang đến làn gió mới cho thể loại gacha, tránh đi vào lối mòn của các game trước. (Ảnh: pockettactics) Mời quý độc giả xem thêm video:Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.

