Nhiều điện thoại sẽ cạnh tranh với iPhone và Samsung trong năm 2021

Smartphone tốt nhất là iPhone 12. Chiếc Smartphone này có bộ xử lý A14 Bionic mạnh mẽ và nhanh chóng, camera kép phía sau, 5G và tính năng "MagSafe" từ tính cho phép nó kết nối với các phụ kiện di động khác. Là Smartphone hàng đầu của Samsung cho năm 2020, Galaxy S20 có màn hình AMOLED 6,2 inch rực rỡ với tốc độ làm mới 120Hz siêu mịn, sạc không dây ngược, thiết kế chống nước và ba camera sau (ngoài camera trước khá tốt). Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho người dùng Android và nếu có hầu bao lớn hơn thì người dùng có thể cân nhắc thêm có Samsung Galaxy S20 Plus và Samsung Galaxy S20 Ultra Smartphone giá rẻ tốt nhất là iPhone SE 2020. Chỉ từ 399 USD, phiên bản 2020 của iPhone SE là chiếc Smartphone giá rẻ tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy ngay bây giờ. Với bộ vi xử lý A13 (giống như iPhone 11), camera tốt, iPhone SE mạnh mẽ hơn so với giá tiền mà nó mang lại. Những người hâm mộ iPhone cũ cũng sẽ đánh giá cao sự trở lại của TouchID và nút Home. Smartphone có Camera tốt nhất trong phân khúc giá. Pixel có lượng người dùng trung thành. Không xét đến mức giá của nó, Pixel 4A của Google có một camera hàng đầu để chụp những bức ảnh rực rỡ. Nhưng thậm chí còn tốt hơn khi điện thoại có giá 349 đô la (349 bảng Anh, 599 đô la Úc). Chiếc điện thoại 5,81 inch này cũng có giắc cắm tai nghe 3.5, bộ nhớ trong 128GB và thời lượng pin tốt hơn Pixel 4 năm ngoái . Trải nghiệm 5G giá rẻ tốt nhất. Nếu bạn muốn có một chiếc điện thoại 5G không có giá quá cao, Pixel 4A 5G là một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Chiếc điện thoại này có thời lượng pin tốt, camera kép phía sau tuyệt vời và hỗ trợ phần mềm mạnh mẽ từ Google. Ngoài ra còn có Pixel 5, có màn hình 90Hz tuyệt vời, nhưng nó có giá cao hơn ở mức 699USD(£ 599, AU $ 999). Flagship giá trị trong tầm giá. OnePlus đã phát hành rất nhiều điện thoại vào năm 2020, bao gồm OnePlus 8 Pro và 8T, nhưng OnePlus 8 thực sự đáng do giá của nó rất cạnh tranh. Khi ra mắt, chiếc Smartphone này có giá 699USD (599 bảng Anh, 1.180 đô la Úc quy đổi) và kể từ đó đã được giảm giá. OnePlus 8 AMOLED 6,55 inch, hiển thị 90Hz, thiết kế chống nước và 5G. Trải nghiệm Android tối ưu nhất với Galaxy Note 20 Ultra. Smartphone này có một kích thước màn hình rộng, S Pen stylus và 5G. Note 20 Ultra cũng có cụm ba camera phía sau, bộ vi xử lý Snapdragon 865 Plus mạnh mẽ và sạc không dây ngược. Nó đi kèm với bộ nhớ trong 128GB hoặc 512GB. Motorola cao cấp - Motorola Egde Plus. Smartphone này có tất cả mọi thứ bạn muốn ở một mẫu điện thoại cao cấp: 5G, Qualcomm Snapdragon 865 chipset, pin dung lượng lớn, một màn hình OLED với tốc độ quét cao và nhiều camera phía sau với thông số kỹ thuật hạng nặng. Motorola đã sử dụng các tính năng được tìm thấy trên các điện thoại Android đầu bảng khác Samsung giá rẻ ổn định gọi tên A51. Ngoài những Flagship Galaxy S chính của mình, Samsung còn có một dòng điện thoại dòng A có giá rẻ hơn. Năm nay, hãng ra mắt Galaxy A51 và đó là một điện thoại Samsung khác có giá 399USD (329 bảng Anh, 599 đô la Úc) - mặc dù có một biến thể 5G có giá 499 USD. Thiết bị Android có bốn camera, đầu đọc dấu vân tay trong màn hình và bộ nhớ mở rộng.

