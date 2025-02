Nếu Apple thiết kế máy ảnh, “hình hài” sẽ ra sao?

Mẫu máy ảnh Sigma BF được CNC từ nhôm nguyên khối, thiết kế siêu tối giản khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách của Apple. Máy ảnh này gần như hi sinh mọi yếu tố truyền thống, hướng đến sự tối giản, không gây mất tập trung. Ảnh: Sigma. Thay vì nhựa hay hợp kim magie phổ biến, BF có vỏ làm từ một khối nhôm đúc, CNC trực tiếp thành khung máy. Nhờ vậy, thiết bị có sự liền lạc tổng thể, điều mà kiểu lắp ráp không thể mang lại. Ảnh: Sigma.

Sigma còn loại bỏ cả hai bộ phận quen thuộc của máy ảnh là báng cầm và khe cắm thẻ. Hãng chỉ khắc một vài họa tiết trên vỏ để xác định vị trí hay sử dụng. Không có báng cầm là một "cực hình" vời chụp ảnh nhiều khi cần nhiều lực hơn để giữ máy không rung. Ảnh: Sigma.



Trong khi đó, thay vì lựa chọn lưu trữ thẻ SD hay CF, công ty Nhật Bản dùng bộ nhớ tốc độ cao bên trong 230 GB. Cách làm này cũng giống như khi Apple ra mắt iPhone và không có khe gắn thẻ. Ưu điểm của nó là tốc độ đọc ghi cao, an toàn. Đổi lại, kiểu đổi thẻ "nóng" thông thường sẽ khó thực hiện. Ảnh: Amateurphotographer.



Sự tối giản còn đến với các vị trí nút bấm. Máy chỉ có một vòng xoay, ba nút cảm ứng haptic (phản hồi rung khi chạm). Đây là con số rất khiêm tốn so với khoảng 10-14 khu vực điều khiển của máy ảnh thông thường. Người dùng cũng có một màn hình cảm ứng 3,1 inch để theo dõi khi máy cũng không có ống ngắm. Ảnh: Sigma.



So với một sản phẩm chiến lược, BF giống như thiết bị phô diễn công nghệ của Sigma. Sự đổi mới của hãng có phần phi thực tế khi buộc người dùng phải thay đổi thói quen sử dụng, hi sinh nhiều trải nghiệm khác. Ảnh: Sigma



Thông số của Sigma BF cũng không ấn tượng với mức giá 2.000 USD. Sản phẩm dùng cảm biến 24 MP Full-frame. Chức năng chống rung không được đề cập. Khả năng quay phim tối đa đến 6K, nhưng tốc độ khung hình chỉ dừng ở 30 FPS, áp dụng cho cả định dạng 4K. Ảnh: Amateurphotographer



BF dùng ngàm L, trong liên minh có sự tham gia của Sigma, Leica và Panasonic. Tuy nhiên, hệ ống kính cho các dòng máy này kém đa dạng hơn Nikon Z và thua xa Sony E. Trên bộ 3 hãng L, Sigma cũng tập trung vào việc sản xuất lens thay vì thân máy. Ảnh: Amateurphotographer

Mời quý độc giả xem video: Chụp ảnh đường phố bằng điện thoại, máy ảnh theo cách đơn giản nhất.





