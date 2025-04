Kỳ lạ loài chim lai thằn lằn, mỏ đầy răng, bơi lặn như cá

1. Hesperornis là loài chim không biết bay. Dù là chim, Hesperornis hoàn toàn không thể bay. Đôi cánh của nó rất nhỏ và gần như vô dụng. Ảnh: Pinterest. 2. Chúng là thợ lặn cực giỏi trong kỷ Phấn Trắng. Với chân sau phát triển mạnh mẽ và cơ thể thuôn dài, Hesperornis rất giỏi trong việc bơi và săn cá – tương tự như chim cánh cụt ngày nay. Ảnh: Pinterest. 3. Cơ thể chúng dài tới 1,8 mét. So với các loài chim hiện đại, Hesperornis khá to lớn, với chiều dài cơ thể gần bằng một người trưởng thành – khiến nó trở thành một kẻ săn mồi đáng gờm dưới nước. Ảnh: Pinterest. 4. Chúng có cấu trúc xương thích nghi hoàn hảo với bơi lội. Xương chân sau của Hesperornis dài và dẹt, đặt về phía sau cơ thể, giúp nó lướt nhanh trong nước như những tay bơi lội điêu luyện. Ảnh: Pinterest. 5. Hesperornis có răng thật trong mỏ. Không giống chim hiện đại, Hesperornis có một hàm răng sắc nhọn mọc trong mỏ – giúp nó giữ chặt con mồi trơn trượt như cá khi săn dưới nước. Ảnh: Pinterest. 6. Chúng sống cách đây khoảng 80–100 triệu năm. Hesperornis từng bơi lội khắp vùng biển nông Bắc Mỹ vào cuối kỷ Phấn Trắng, cùng thời với khủng long bạo chúa và nhiều loài bò sát biển khổng lồ. Ảnh: Pinterest. 7. Là bằng chứng chuyển tiếp trong tiến hóa của chim. Với đặc điểm vừa giống chim, vừa giống bò sát như răng và đuôi dài, Hesperornis giúp các nhà cổ sinh học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa từ khủng long sang chim hiện đại. Ảnh: Pinterest. Được phát hiện bởi nhà cổ sinh học nổi tiếng Othniel C. Marsh. Hesperornis được mô tả lần đầu vào năm 1871, trong thời kỳ “Cuộc chiến xương” – cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà khoa học Mỹ trong việc săn lùng hóa thạch khủng long. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

