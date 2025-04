Đấu giá chậu hoa vỡ trong vườn, đại gia hét con số không tưởng

Một chậu hoa vỡ từng bị bỏ quên trong vườn ở London đã được bán đấu giá với giá hơn 1,6 tỷ đồng. (Ảnh: Chiswick Auctions/BNPS) Chiếc chậu này cao khoảng 1,2m và là tác phẩm hiếm của nghệ nhân gốm nổi tiếng thế kỷ 20 – Hans Coper. (Ảnh: Chiswick Auctions/BNPS) Sau khi bị vỡ và ghép lại tạm thời, nó được dùng làm chậu cây và đặt ở góc vườn suốt nhiều năm. (Ảnh: Chiswick Auctions/BNPS) Người cháu gái tình cờ phát hiện giá trị lịch sử của chậu hoa khi xem lại nhật ký của bà mình. (Ảnh: Chiswick Auctions/BNPS) Các chuyên gia ban đầu chỉ định giá từ 6.000 đến 10.000 bảng Anh do tình trạng hư hỏng. (Ảnh: gzt) Tuy nhiên, tại phiên đấu giá do Chiswick Auctions tổ chức, chậu hoa đã được bán với giá 47.800 bảng Anh. (Ảnh: NewsBreak) Cuộc đấu giá diễn ra căng thẳng, thu hút sự quan tâm từ Mỹ, Đan Mạch và một đại gia nữ giấu tên. (Ảnh: Times of India) Dù bị vỡ đôi, tác phẩm vẫn chứng minh được giá trị nghệ thuật và tên tuổi của Hans Coper trên thị trường sưu tầm. (Ảnh: Artnet News) Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.

