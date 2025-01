Bí mật giấu kín trong nhà máy điện hạt nhân nổi duy nhất thế giới

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov vừa hoàn thành thay thế các thanh nhiên liệu urani đầu tiên kể từ khi hoạt động năm 2020. (Ảnh: thebarentsobserver) Đây là nhà máy điện hạt nhân nổi duy nhất và cũng là cơ sở sản xuất điện xa nhất về phía Bắc thế giới, sử dụng công nghệ tương tự tàu phá băng hạt nhân của Nga. (Ảnh: atommedia.online) Tháng 1/2025, nhà máy đạt cột mốc sản xuất 1 tỷ kWh điện, cung cấp năng lượng cho Pevek, mỏ Baimskaya và các cơ sở ở bán đảo Chukotka.(Ảnh: ROSATOM NEWSLETTER) Quá trình thay thế nhiên liệu urani được thực hiện trên hai lò phản ứng từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025.(Ảnh: Jakarta Globe) Nhiên liệu đã qua sử dụng được lưu trữ tạm thời trên tàu trước khi vận chuyển về Murmansk để tái chế tại nhà máy RT-1 ở Chelyabinsk. (Ảnh: atommedia.online) Tàu Rossita, chuyên vận chuyển vật liệu phóng xạ, có thể đã tham gia cung cấp nhiên liệu mới qua Tuyến đường biển Bắc. (Ảnh: NS Energy) Nga đang đóng tàu chuyên dụng mới với lớp băng Arc5 để thay thế tàu Imandra cũ, phục vụ vận hành trong vùng Bắc Cực khắc nghiệt. (Ảnh: The Barents Observer) Thành tựu này khẳng định năng lực công nghệ của Nga trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế Bắc Cực. (Ảnh: The Barents Observer) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov vừa hoàn thành thay thế các thanh nhiên liệu urani đầu tiên kể từ khi hoạt động năm 2020. (Ảnh: thebarentsobserver) Đây là nhà máy điện hạt nhân nổi duy nhất và cũng là cơ sở sản xuất điện xa nhất về phía Bắc thế giới, sử dụng công nghệ tương tự tàu phá băng hạt nhân của Nga. (Ảnh: atommedia.online) Tháng 1/2025, nhà máy đạt cột mốc sản xuất 1 tỷ kWh điện, cung cấp năng lượng cho Pevek, mỏ Baimskaya và các cơ sở ở bán đảo Chukotka.(Ảnh: ROSATOM NEWSLETTER) Quá trình thay thế nhiên liệu urani được thực hiện trên hai lò phản ứng từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025.(Ảnh: Jakarta Globe) Nhiên liệu đã qua sử dụng được lưu trữ tạm thời trên tàu trước khi vận chuyển về Murmansk để tái chế tại nhà máy RT-1 ở Chelyabinsk. (Ảnh: atommedia.online) Tàu Rossita, chuyên vận chuyển vật liệu phóng xạ, có thể đã tham gia cung cấp nhiên liệu mới qua Tuyến đường biển Bắc. (Ảnh: NS Energy) Nga đang đóng tàu chuyên dụng mới với lớp băng Arc5 để thay thế tàu Imandra cũ, phục vụ vận hành trong vùng Bắc Cực khắc nghiệt. (Ảnh: The Barents Observer) Thành tựu này khẳng định năng lực công nghệ của Nga trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế Bắc Cực. (Ảnh: The Barents Observer) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.