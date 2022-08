Băng “chết” lảng vảng trên biển: Chực chờ nhấn chìm nhiều thành phố!

Những tảng băng "chết" hay còn gọi là băng "thây ma" là loại băng mà bất kỳ nỗ lực chống biến đổi khí hậu nào cũng trở nên vô hiệu với nó, hiện đang "lạc trôi" đến các đại dương trên Trái đất. Nếu toàn bộ băng thây ma tan chảy, mực nước biển toàn cầu sẽ dâng cao thêm từ 27-87 cm. Điều này mang đến hiểm hoạ vô cùng lớn cho những thành phố ven biển trên khắp thế giới. Bởi chỉ vài cm mực nước biển đã đủ gây thảm họa ở nhiều nơi, vài chục cm đồng nghĩa với hàng loạt vùng đồng bằng ngày nay, bao gồm nhiều thành phố lớn trên thế giới, sẽ chìm sâu dưới mực nước biển nhanh hơn những dự báo kinh hoàng trước đây. Trong trường hợp lạc quan nhất, những tảng băng thây ma này sẽ khiến mực nước biển dâng thêm ít nhất 27 cm, gấp 2-3 lần so với tính toán trước đó của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu đối với khả năng mực nước biển dâng do băng Greenland vào năm 2100 là 6-13 cm. Còn nếu tính toán theo dữ liệu của những năm tồi tệ nhất trong 2 thập kỷ từ 2000-2019, lượng băng tan sẽ khiến nước dâng tận 78,2 cm, một thảm họa thực sự đối với các lục địa. Các nhà khoa học cũng xem xét các tảng băng ở trạng thái cân bằng trong nghiên cứu mới này. Ở trạng thái cân bằng hoàn hảo, tuyết rơi trên các ngọn núi của cực Bắc này sẽ chảy xuống và bổ sung nguồn vật liệu làm dày các mặt của sông băng, cân bằng lại những gì đang tan chảy ở các rìa. Nhưng trong vài thập kỷ qua, lượng bổ sung ít hơn lượng tan chảy nhiều, gây ra sự mất cân bằng, khiến tỉ lệ băng thây ma dần lan rộng, hiện đã chiếm 3,3% tổng lượng băng Greenland, tương đương 120 ngàn tỉ tấn. Nếu biến cả nước Mỹ thành hồ chứa số nước này, mực nước sẽ dâng tới 11 m. Các nhà khoa học đã cảnh báo mực nước biển toàn cầu có thể tăng tới 1,2 mét (4 feet) vào năm 2300 ngay cả khi chúng ta đáp ứng các mục tiêu khí hậu Paris 2015. Mực nước biển dâng đe dọa các thành phố từ Thượng Hải đến London, đến các vùng trũng ở Florida hoặc Bangladesh, và toàn bộ các quốc gia như Maldives. Trước đó, các nhà khoa học cho biết dải băng lớn nhất thế giới đang dần tan chảy, điều này có khả năng khiến mực nước biển dâng lên tới 5 mét trong thời gian dài nếu các nước không đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, dựa trên bằng chứng từ trầm tích đáy biển xung quanh phía đông Nam Cực, một phần của dải băng đã tan chảy và góp phần làm mực nước biển tăng lên vài mét trong kỷ Pliocen, khoảng 3 triệu năm trước, khi biên độ nhiệt cao hơn bây giờ khoảng 2 đến 4 độ C. Khoảng 400.000 năm trước đã có các bằng chứng cho thấy một phần của dải băng đã lùi vào đất liền hơn 400 dặm, vào thời điểm biên độ nhiệt ấm hơn hiện tại từ 1 đến 2 độ C. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

