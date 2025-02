Vượt đèn đỏ, chạy xe quá tốc độ… các nước xử phạt sao?

UBND Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về dự thảo nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, thành phố dự kiến nâng mức phạt gấp 1,5 - 2 lần so với Nghị định 168, áp dụng cho 107 hành vi vi phạm từ tháng 7/2025.

Trên thế giới, mỗi quốc gia lại có những hình thức xử phạt vi phạm giao thông khác nhau, tùy theo mức độ nghiêm trọng và chính sách pháp luật của từng nước. Xin giới thiệu mức xử phạt các vi phạm giao thông phổ biến ở một số quốc gia trong khu vực.

Singapore

Singapore nổi tiếng với hệ thống luật giao thông nghiêm ngặt và mức xử phạt cao để đảm bảo trật tự và an toàn đường bộ.

Tại đảo quốc này, hành vi vượt đèn đỏ bị phạt tiền từ 200 - 500 SGD (khoảng 3,5 - 9 triệu VNĐ), đồng thời người điều khiển phương tiện bị trừ 12 điểm bằng lái xe. Việc vi phạm nhiều lần có thể dẫn đến bị đình chỉ bằng lái.

1. CSGT Singapore tác nghiệp. Ảnh: Singapore Police Force.

Singapore sử dụng nhiều camera giám sát trên đường để phát hiện và xử phạt nguội các vi phạm tốc độ. Mức phạt vi phạm tốc độ vượt quá 50 km/h so với quy định có thể bị đưa ra tòa, phạt nặng hơn và có nguy cơ bị thu bằng lái.

Singapore có mức xử phạt lái xe khi say rượu rất nghiêm khắc. Tùy theo mức độ, mức phạt tiền cho vi phạm nồng độ cồn ở Singapore dao động từ 2.000 - 10.000 SGD (khoảng 35 - 175 triệu VNĐ), và người điều khiển phương tiện bị tước bằng lái ít nhất 1 năm. Lái xe tái phạm lỗi này bị phạt đến 20.000 SGD, đồng thời bị tước bằng lái vĩnh viễn và có thể bị phạt tù. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị phạt tù lên 12 tháng.

Ở Singapore, việc sử dụng điện thoại khi lái xe bị coi là hành vi nguy hiểm, dễ gây tai nạn. Mức phạt tiền tối đa cho hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe là 1.000 SGD (khoảng 17 triệu VNĐ), đồng thời trừ 12 điểm bằng lái.

2. Giao thông ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Chính quyền Singapore yêu cầu tất cả hành khách, kể cả người ngồi ghế sau, phải thắt dây an toàn. Hành vi không thắt dây an toàn bị phạt tiền từ 150-200 SGD và trừ 3 điểm bằng lái. Trường hợp trẻ em không có ghế an toàn, chủ xe có thể bị phạt tới 1.000 SGD.

Làn xe buýt ở Singapore có giờ cấm riêng biệt, nếu xe cá nhân đi vào vào khung giờ này sẽ bị phạt. Cụ thể, đi vào làn xe buýt vào giờ cấm phạt 130 SGD; đi sai làn đường, quay đầu xe sai quy định phạt từ 100-200 SGD.

Hành vi điều khiển xe quá tải trọng bị phạt tiền từ 500 - 5.000 SGD tùy mức độ vi phạm. Tái phạm nhiều lần có thể bị thu hồi giấy phép lái xe và cấm vận hành phương tiện.

Singapore là một trong những quốc gia “sạch sẽ nhất thế giới”, vì vậy các hành vi xả rác từ xe ô tô, xe máy đều bị xử phạt rất nghiêm khắc. Lần đầu vi phạm có thể bị phạt 2.000 SGD, tái phạm có thể phạt đến 10.000 SGD. Trong một số trường hợp, người vi phạm phải tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng.

Thái Lan

Thái Lan có hệ thống xử phạt giao thông khá nghiêm ngặt, đặc biệt là trong các thành phố lớn như Bangkok, nhằm giảm thiểu tai nạn và cải thiện ý thức tham gia giao thông.

Tại quốc gia này, hành vi vượt đèn đỏ bị phạt tiền từ 500 - 1.000 baht (khoảng 350.000 - 700.000 VNĐ). Tái phạm nhiều lần có thể bị đình chỉ bằng lái hoặc tước bằng lái. Hình ảnh vi phạm được ghi lại qua camera phạt nguội và gửi qua bưu điện, tài xế phải nộp phạt trong vòng 30 ngày.

Cảnh sát Thái Lan thường lập chốt kiểm tra trên đường cao tốc và các tuyến đường trọng điểm để giám sát tốc độ của các phương tiện giao thông. Hành vi vượt tốc độ cho phép sẽ bị phạt từ 500 - 1.000 baht.

Hành vi lái xe khi nồng độ cồn vượt mức cho phép ở Thái Lan bị phạt từ 10.000 - 20.000 baht (7 - 14 triệu VNĐ) và có thể bị tước bằng lái từ 6 tháng đến 1 năm cho lần đầu vi phạm. Tái phạm bị phạt đến 100.000 baht (khoảng 70 triệu VNĐ) và có thể bị phạt tù lên đến 1 năm. Nếu gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế có thể bị phạt tù tới 10 năm và phạt tiền lên đến 200.000 baht.

Thái Lan có tỷ lệ tai nạn xe máy cao, nên việc đội mũ bảo hiểm là bắt buộc đối với cả người lái và người ngồi sau. Hành vi không đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy bị phạt từ 500 - 1.000 baht.

Hành vi không thắt dây an toàn khi sử dụng ô tô ở Thái Lan bị phạt tiền 500 - 2.000 baht. Theo quy định, trẻ em dưới 6 tuổi phải có ghế an toàn, nếu không có, tài xế có thể bị phạt.

Đối với việc sử dụng điện thoại khi lái xe, dùng thiết bị rảnh tay (hands-free) được cho phép nhưng việc nhắn tin hoặc xem điện thoại bị cấm. Hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 1.000 - 2.000 baht.

Trung Quốc

Trung Quốc có hệ thống luật giao thông nghiêm ngặt với các mức phạt nặng nhằm giảm thiểu vi phạm và đảm bảo an toàn đường bộ.

Quốc gia tỷ dân sử dụng hệ thống camera giám sát rộng khắp để phạt nguội các trường hợp vượt đèn đỏ. Hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị phạt tiền 200 NDT (khoảng 700.000 VNĐ) và trừ 6 điểm bằng lái (trừ 12 điểm bị thu bằng). Nếu tái phạm nhiều lần, có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi bằng lái.

3. Camera giám sát giao thông ở Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post.

Vi phạm tốc độ ở Trung Quốc có mức phạt tùy theo mức độ vi phạm: Vượt 10-20% tốc độ giới hạn - phạt 200 NDT, trừ 3 điểm; vượt 20-50% tốc độ giới hạn - phạt 500 NDT, trừ 6 điểm; vượt trên 50% tốc độ giới hạn - phạt 1.000-2.000 NDT, trừ 12 điểm và có thể bị tước bằng lái. Hệ thống camera trên đường cao tốc Trung Quốc tự động phát hiện vi phạm tốc độ và gửi thông báo phạt nguội.

Lái xe có nồng độ cồn từ 20-80 mg/100 ml máu bị phạt 1.000 - 2.000 NDT và tước bằng lái xe 6 tháng. Nồng độ cồn trên 80 mg/100 ml máu bị coi là lái xe trong tình trạng say rượu, có mức phạt 5.000 - 20.000 NDT, tạm giữ 15 ngày và tước bằng lái ít nhất 5 năm. Nếu gây tai nạn chết người sẽ bị truy tố hình sự và có thể bị phạt tù.

Ở Trung Quốc, việc đội mũ bảo hiểm là bắt buộc đối với cả người lái và người ngồi sau xe máy, xe đạp điện. Hành vi không đội mũ bảo hiểm với các đối tượng này bị phạt tiền 50-200 NDT.

Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt tiền 200 NDT và trừ 2 điểm bằng lái. Gây tai nạn do dùng điện thoại có thể bị truy tố hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trung Quốc có hệ thống trạm cân xe tự động trên cao tốc để kiểm tra trọng lượng xe.. Hành vi điều khiển xe quá tải trọng bị phạt từ 2.000 - 10.000 NDT. Lái xe bị tước bằng lái nếu vi phạm nhiều lần. Chủ xe hoặc doanh nghiệp vận tải có thể bị phạt nặng nếu tổ chức vận chuyển quá tải thường xuyên.