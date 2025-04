Người duy nhất mặc long bào của Càn Long mà không bị trị tội

Long bào là trang phục dành riêng cho hoàng đế, thể hiện địa vị và quyền lực tối thượng của người đứng đầu đất nước. Ngoài hoàng đế, bất cứ người nào cả gan mặc long bào đều bị xử tử. Tuy nhiên, trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, một trường hợp ngoại lệ được phép mặc long bào của vua Càn Long mà không bị xử tử. Người đó chính là thị vệ thân cận của hoàng đế Càn Long làm nhiệm vụ thử y phục cho bậc chí tôn. Điều này xuất phát từ việc vua Càn Long là người đứng đầu đất nước, bận trăm công nghìn việc nên thường không có thời gian thử quần áo. Những thợ may hoàng gia dù có tay nghề cao đến đâu cũng không thể may được long bào hoàn hảo chỉ dựa trên các số đo cơ thể của hoàng đế. Sau khi may xong long bào, thợ may sẽ cần hoàng đế mặc thử để điều chỉnh nếu chật hoặc rộng. Thế nhưng, do vua Càn Long không phải lúc nào cũng có thời gian thử long bào nên một thị vệ được lựa chọn để thử long bào nhằm giúp nhà vua có trang phục vừa vặn nhất. Để hoàn thành nhiệm vụ, thị vệ thân cận của vua Càn Long phải duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt để có vóc dáng tương đồng với bậc đế vương. Nếu hoàng đế Càn bị giảm cân hay tăng cân thì thị vệ đó cũng phải có thể trạng tương tự. Thoạt nhìn, công việc của thị vệ được lựa chọn để thử long bào của vua Càn Long nghe khá nhẹ nhàng nhưng thực ra vô cùng vất vả. Họ phải thận trọng từng lời nói, hành động, chăm sóc sức khỏe để có thể hoàn thành sứ mệnh. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Hé lộ bí mật “khó nói” đằng sau chiếc long bào của Càn Long.

