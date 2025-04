Đường Tăng an tâm giao nhiệm vụ quan trọng nào cho Sa Tăng?

Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân là tác phẩm yêu thích của nhiều thế hệ bạn đọc ở Trung Quốc cũng như thế giới. Khi đọc tác phẩm này, hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng cuốn hút độc giả bởi nhiều sự việc thú vị và kịch tính. Trong số này, Đường Tăng có 3 bảo vật vô cùng giá trị để trong hành lý gồm: chiếc áo cà sa bằng gấm, chiếc bát xin cơm bằng vàng và văn bản thông quan. Nhiệm vụ trông coi và gánh hành lý được Đường Tăng tin tưởng giao cho Sa Tăng chứ không phải 2 đồ đệ khác là Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới. Quyết định này của Đường Tăng là vì một số nguyên do. Đầu tiên, Tôn Ngộ Không là nhân vật có bản lĩnh lợi hại, sở hữu 72 phép biến hóa, gan dạ, luôn xung phong trong những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Ngộ Không là sự khoe khoang. Điều này phần nào thể hiện qua việc Mỹ Hầu Vương luôn có câu cửa miệng là: "Ta đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 500 năm trước từng đại náo thiên cung". Tiếp đến, Tôn Ngộ Không từng đem chiếc áo cà sa quý của sư phụ ra khoe khoang khiến bảo vật này từng một lần bị đánh cắp. Từ đây, Đường Tăng nhận thấy Tôn Ngộ Không không phù hợp với vị trí trông coi hành lý khi đi thỉnh kinh. Trong khi đó, Trư Bát Giới - đồ đệ thứ hai của Đường Tăng có những thói xấu là ham ăn, háo sắc, tham tiền và thấy vật quý thì khó kìm lòng. Khi thầy trò Đường Tăng tới nước Ô Kê, Tôn Ngộ Không đã nói dối rằng dưới giếng có bảo bối để lừa Bát Giới. Do tin lời của đại sư huynh Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới nửa đêm xuống giếng và tìm thấy thi thể của quốc vương. Với tính cách như vậy, nếu Đường Tăng giao hành lý có 3 bảo vật quý giá cho Bát Giới thì chắc chắn những món đồ này sẽ khó có thể còn nguyên vẹn. Đồ đệ thứ ba của Đường Tăng là Sa Tăng. Vốn là yêu quái sông Lưu Sa, Sa Tăng được Đường Tăng thu phục và trở thành đồ đệ thứ 3 của ông. Trong hành trình đi lấy kinh, Sa Tăng cùng Trư Bát Giới được giao nhiệm vụ gánh hành lý và chăn ngựa. Nhiệm vụ trông coi hành lý vô cùng quan trọng đối với thầy trò Đường Tăng. Sa Tăng là người phù hợp bảo vệ hành lý nhất nên được Đường Tăng tin tưởng giao cho trọng trách này. Điều này xuất phát từ việc Sa Tăng sở hữu đức tính siêng năng, cần mẫn. Đặc biệt, Sa Tăng nhất mực nghe lời sư phụ và cũng là người kiên trì với hành trình đi thỉnh kinh nhất so với các sư huynh. Thêm nữa, Sa Tăng còn rất tỉ mỉ, chu toàn. Vì vậy, Đường Tăng nhận thấy Sa Tăng là người phù hợp nhất để trông coi hành lý thay vì chọn Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới làm việc này. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân là tác phẩm yêu thích của nhiều thế hệ bạn đọc ở Trung Quốc cũng như thế giới. Khi đọc tác phẩm này, hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng cuốn hút độc giả bởi nhiều sự việc thú vị và kịch tính. Trong số này, Đường Tăng có 3 bảo vật vô cùng giá trị để trong hành lý gồm: chiếc áo cà sa bằng gấm, chiếc bát xin cơm bằng vàng và văn bản thông quan. Nhiệm vụ trông coi và gánh hành lý được Đường Tăng tin tưởng giao cho Sa Tăng chứ không phải 2 đồ đệ khác là Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới. Quyết định này của Đường Tăng là vì một số nguyên do. Đầu tiên, Tôn Ngộ Không là nhân vật có bản lĩnh lợi hại, sở hữu 72 phép biến hóa, gan dạ, luôn xung phong trong những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Ngộ Không là sự khoe khoang. Điều này phần nào thể hiện qua việc Mỹ Hầu Vương luôn có câu cửa miệng là: "Ta đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 500 năm trước từng đại náo thiên cung". Tiếp đến, Tôn Ngộ Không từng đem chiếc áo cà sa quý của sư phụ ra khoe khoang khiến bảo vật này từng một lần bị đánh cắp. Từ đây, Đường Tăng nhận thấy Tôn Ngộ Không không phù hợp với vị trí trông coi hành lý khi đi thỉnh kinh. Trong khi đó, Trư Bát Giới - đồ đệ thứ hai của Đường Tăng có những thói xấu là ham ăn, háo sắc, tham tiền và thấy vật quý thì khó kìm lòng. Khi thầy trò Đường Tăng tới nước Ô Kê, Tôn Ngộ Không đã nói dối rằng dưới giếng có bảo bối để lừa Bát Giới. Do tin lời của đại sư huynh Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới nửa đêm xuống giếng và tìm thấy thi thể của quốc vương. Với tính cách như vậy, nếu Đường Tăng giao hành lý có 3 bảo vật quý giá cho Bát Giới thì chắc chắn những món đồ này sẽ khó có thể còn nguyên vẹn. Đồ đệ thứ ba của Đường Tăng là Sa Tăng. Vốn là yêu quái sông Lưu Sa, Sa Tăng được Đường Tăng thu phục và trở thành đồ đệ thứ 3 của ông. Trong hành trình đi lấy kinh, Sa Tăng cùng Trư Bát Giới được giao nhiệm vụ gánh hành lý và chăn ngựa. Nhiệm vụ trông coi hành lý vô cùng quan trọng đối với thầy trò Đường Tăng. Sa Tăng là người phù hợp bảo vệ hành lý nhất nên được Đường Tăng tin tưởng giao cho trọng trách này. Điều này xuất phát từ việc Sa Tăng sở hữu đức tính siêng năng, cần mẫn. Đặc biệt, Sa Tăng nhất mực nghe lời sư phụ và cũng là người kiên trì với hành trình đi thỉnh kinh nhất so với các sư huynh. Thêm nữa, Sa Tăng còn rất tỉ mỉ, chu toàn. Vì vậy, Đường Tăng nhận thấy Sa Tăng là người phù hợp nhất để trông coi hành lý thay vì chọn Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới làm việc này. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.