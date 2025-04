Điều đặc biệt của 11 tỉnh thành không thay đổi sau sáp nhập

1. Hà Nội. Là thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội nổi bật với kiến trúc cổ kính của hàng trăm di tích lịch sử cùng nền ẩm thực phong phú. Nơi đây là trung tâm chính trị – văn hóa của cả nước, mang đậm dấu ấn lịch sử từ thời Thăng Long đến hiện đại. 2. Huế. Là cố đô của triều Nguyễn, Huế nổi tiếng với quần thể di tích được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, như Hoàng thành, lăng tẩm các vua Nguyễn, chùa Thiên Mụ... Dòng sông Hương thơ mộng và nhã nhạc cung đình Huế làm nên nét trầm lắng đặc trưng của vùng đất này. 3. Lai Châu. Nằm ở vùng Tây Bắc, Lai Châu là vùng đất của những đỉnh núi hùng vĩ như Bạch Mộc Lương Tử, Pu Ta Len… cùng bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao. Đây là điểm đến lý tưởng cho du lịch khám phá và trekking. 4. Điện Biên. Ghi dấu chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, Điện Biên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đồng thời mang vẻ đẹp hoang sơ với núi rừng kỳ vĩ và ruộng bậc thang ngoạn mục. 5. Sơn La. Sơn La được xa gần biết đến với cao nguyên Mộc Châu – thiên đường hoa và nông sản, di tích Nhà tù Sơn La và các bản làng dân tộc Thái, Mông… Đây là vùng đất mang đậm văn hóa Tây Bắc với nhiều lễ hội địa phương đặc sắc. 6. Lạng Sơn. Là cửa ngõ giao thương với Trung Quốc, Lạng Sơn có các điểm đến nổi bật là chợ Đông Kinh, chợ Kỳ Lừa và các di tích, danh thắng như động Tam Thanh – Nhị Thanh, núi Tô Thị, thành nhà Mạc… Đây là tỉnh có vị trí chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng. 7. Quảng Ninh. Quảng Ninh được quốc tế biết đến rộng rãi nhờ vịnh Hạ Long – một kỳ quan thiên nhiên thế giới. Đây cũng là trung tâm khai thác than lớn nhất cả nước. Thành phố Hạ Long hiện đại kết hợp với di sản Yên Tử tạo nên một bản sắc độc đáo hiếm có. 8. Thanh Hóa. Là vùng đất địa linh nhân kiệt, Thanh Hóa là nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Vùng đất này cũng là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch với Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, bãi biển Sầm Sơn, suối cá thần Cẩm Lương… 9. Nghệ An. Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều nhà cách mạng lỗi lạc của Việt Nam cận - hiện đại. Nơi đây cũng thu hút khách phương xa với bãi biển Cửa Lò, rừng nguyên sinh Pù Mát và là nơi hội tụ văn hóa xứ Nghệ giàu bản sắc. 10. Hà Tĩnh. Giàu truyền thống hiếu học và văn chương, Hà Tĩnh là quê hương của đại thi hào Nguyễn Du và nhiều nhân vật trứ danh sử Việt. Thiên nhiên nơi đây phong phú với núi Hồng Lĩnh, biển Thiên Cầm, khu bảo tồn Kẻ Gỗ… 11. Cao Bằng. Cao Bằng có di tích Pác Bó – nơi Bác Hồ từng sống và hoạt động khi về nước sau thời gian dài bôn ba ở nước ngoài. Đây cũng là vùng đất giữ gìn nhiều nét văn hóa Tày – Nùng độc đáo cùng thiên nhiên kỳ vĩ với thác Bản Giốc – một trong những thác nước đẹp nhất thế giới. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

