Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Khi khoa học sát cánh cùng đồng ruộng mưa gió, nước nổi và nỗi niềm cuối xóm

Những ngày cuối tháng Mười ở miền Tây, trời đất như còn dùng dằng, chưa muốn dứt hẳn mùa mưa.

Trần Thị Sánh

Từng đám mây đen kịt từ phía cuối trời ùn ùn kéo về, không báo trước, rồi trút xuống ào ạt cơn mưa xối xả cuối mùa. Những vườn mít, đu đủ hay những đám hành nghiêng ngã oằn mình trước những cơn gió.

Những nỗi niềm chung

Nước nổi năm nay cao hơn mọi năm. Con nước mang nặng phù sa, món quà hào phóng của tự nhiên bồi đắp cho ruộng vườn sau một năm cày cấy. Nhưng cũng chính con nước ấy lại mang theo bao nỗi lo canh cánh. Nước ôm lấy những gốc cây ăn trái, ngâm những chân ruộng lúa đã đến ngày cong trái me, chực chờ tràn qua bờ đê cuốn đi bao công sức của người nông dân.

Trong cái không khí ẩm ướt và se lạnh ấy, nhà văn hóa xã Chợ Mới, tỉnh An Giang lại sáng đèn và ấm áp lạ thường. Gạt đi giọt mưa trên trán, bà con nông dân từ khắp các ngả xóm đã tụ về đây đông đủ. Họ gác lại việc đồng áng hay be bờ giữ ruộng để đến với chương trình “Bác sĩ Nông học” do Phân bón Phú Mỹ tổ chức. Họ đến, mang theo những lo toan hằn sâu trên khóe mắt, và cả một niềm hy vọng được sẻ chia, được lắng nghe.

Không khí đối thoại nhanh chóng được khơi lên bởi những nỗi niềm chung. Có người hỏi về cây cà tím bỗng dưng xoăn ngọn, không chịu ra trái. Có người lại lo cho mấy cây dừa cứ rụng trái non hàng loạt. Nhưng nỗi lo lớn nhất có lẽ vẫn là chuyện con nước và chất lượng vật tư.

Ông Sáu Tâm, lão nông có mái tóc đã bạc màu sương gió, cất giọng trầm buồn: “Nước lớn quá mấy chú ơi. Nó ngâm gốc vườn mít mấy ngày nay, giờ lá cứ vàng khè rồi rụng lả chã. Mấy chục gốc mít tâm huyết, nhìn nó chết dần mà xót ruột quá. Cứu cách nào đây?”.

Nỗi lo của ông Sáu chưa dứt, anh Trần Văn Cơ, người có mấy công đất chuyên canh rau màu, đã tiếp lời, giọng đầy bức xúc: “Nước ngập đã khổ, giờ thêm phân gian phân giả nó hoành hành. Tôi mua loại phân ba màu về bón mà hai tháng sau ra thăm ruộng vẫn thấy y nguyên, không tan. Nhờ chuyên gia chỉ cách nào phân biệt bằng mắt thường, để mua được hàng tốt, tránh bị lừa. Mất tiền một, mà mất cả lứa rau, mất cả niềm tin là mười. Giờ ra tiệm, nhìn bao nào cũng xanh xanh đỏ đỏ, thật giả lẫn lộn, không biết đường nào mà lần.”

Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của bức tranh nông nghiệp miền Tây mùa nước nổi: trù phú mà gian truân, Họ đến đây không chỉ để hỏi, mà còn để sẻ chia, để tìm một điểm tựa tri thức giữa muôn vàn bất trắc của thời tiết và thị trường.

huong-dan-ba-con-cai-app-phu-my-tai-chuong-trinh.jpg

Lời giải từ những “bác sĩ” tâm huyết

Đáp lại những nỗi niềm ấy là sự lắng nghe và giải đáp tận tình từ các chuyên gia uy tín. PGS.TS Châu Minh Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ đã phân tích cặn kẽ về vấn đề ngập úng của ông Sáu Tâm:

Khi đất bị ngập úng, bộ rễ cây bị ‘ngộp thở’ vì thiếu oxy. Đất của bà con lâu ngày không được bón hữu cơ sẽ bị nén chặt, khả năng thấm nước kém, gây chảy tràn, xói mòn. Đất trong đê bao lại không nhận được phù sa bồi đắp. Lâu dần đất bị chua, pH thấp, tạo điều kiện cho nấm gây bệnh phát triển. Để khắc phục, việc đầu tiên là phải khơi thông dòng chảy, rút nước càng nhanh càng tốt. Sau đó, bà con cần cải tạo đất bằng cách bón vôi để nâng độ pH, bổ sung phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học như Tricoderma để đối kháng nấm bệnh. Giai đoạn này, bà con có thể phun phân bón lá chứa axit amin và vi lượng để cây phục hồi qua lá. Khi thấy cây ra rễ non, lá mới nhú lên thì mới bắt đầu bón lại phân NPK với liều lượng thấp rồi tăng dần.”

Tiến sĩ Phạm Kim Sơn, Phó Trưởng khoa Bảo vệ thực vật Trường Nông nghiệp – ĐH Cần Thơ, đi sâu vào các bệnh hại phổ biến trong mùa mưa. “Độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng cho nấm bệnh phát triển,” ông nhấn mạnh. “Với bệnh đạo ôn, lem lép hạt trên lúa, bà con cần bón phân cân đối, không thừa đạm. Còn với bệnh sơ đen trên múi mít, đó là do vi khuẩn. Để phòng trừ, ngoài các biện pháp canh tác tổng hợp, bà con có thể dùng một miếng nilon nhỏ che miệng cuống hoa cái, không cho nước mưa tiếp xúc trực tiếp, sẽ hạn chế được vi khuẩn xâm nhập vào trái.”

Thạc sĩ Nguyễn Lê Đức Trọng, chuyên gia từ Phân bón Phú Mỹ, giải đáp các vấn đề về phân bón:

Một là, nhận diện phân bón kém chất lượng. Vấn nạn này gây thiệt hại kép: vừa mất tiền, vừa hại đất, hại cây, làm xói mòn niềm tin của bà con. Để phòng tránh, bà con hãy chọn các nhãn hiệu và đại lý uy tín, đọc kỹ thông tin trên bao bì, và luôn giữ lại hóa đơn, chứng từ mua hàng.

Hai là, cam kết chất lượng và giải pháp công nghệ từ Phú Mỹ. “Chúng tôi thấu hiểu nỗi lo này và không ngừng kiểm soát chất lượng. Phú Mỹ vừa ra mắt ứng dụng ‘Phú Mỹ Loyalty’ giúp bà con truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tìm cửa hàng gần nhất, tích điểm nhận quà.

Ba là, các dịch vụ hỗ trợ công nghệ cao. “Ngoài sản phẩm chất lượng, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Dịch vụ phân tích đất thông minh giúp bà con biết chính xác ruộng mình thừa thiếu chất gì để bón phân đúng và đủ. Cùng với đó, dịch vụ drone Phú Mỹ đang được triển khai, sẽ giải quyết bài toán thiếu lao động và nâng cao hiệu quả canh tác.”

Là chương trình thường niên của Phú Mỹ, “Bác sĩ Nông học - 2025” là sự kết hợp giữa nhưng công nghệ mới như drone, phân tích đất thông minh enfarm, bón phân đúng FerRight, ứng dụng Phú Mỹ Loyalty với những hạt mầm tri thức, mỗi năm mỗi tiên tiến, khám và chữa nhiều bệnh hơn cho cả đất và cây trồng. Chương trình đã thực sự thổi một luồng sinh khí mới vào mảnh đất phù sa này, biến những âu lo của mùa nước nổi thành niềm tin, sẵn sàng cho một vụ mùa bội thu.

#Nông nghiệp miền Tây mùa nước nổi #Chương trình Bác sĩ Nông học Phú Mỹ #Giải pháp chống ngập úng và bệnh cây #Chất lượng phân bón và phân giả #Ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp #Hỗ trợ kiến thức cho nông dân

Bài liên quan

Doanh nghiệp

DEF - Phú Mỹ Xanh, giải pháp xử lý khí thải cho động cơ diesel an toàn, hiệu quả

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) đã cho ra đời dòng sản phẩm DEF thương hiệu Phú Mỹ Xanh chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với hàm lượng 32,5% urea - hàm lượng phổ biến nhất, chuyên dùng cho các loại ô tô, xe tải động cơ diesel.

DEF và nguyên lý hoạt động của DEF trong hệ thống SCR

Nhiên liệu diesel từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực đời sống - từ giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp cho đến các nhà máy nhiệt điện. Với hiệu suất cao và chi phí vận hành tối ưu, động cơ diesel vẫn là lựa chọn phổ biến cho các hệ thống cần công suất lớn. Tuy nhiên, động cơ diesel cũng là nguồn phát thải khí NOx (Oxit Nitơ) - một loại khí độc hại gây tác động tiêu cực đến hệ hô hấp con người, thúc đẩy sự hình thành bụi mịn và ozone mặt đất, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và thảm thực vật.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Phú Mỹ - PVFCCo đạt danh hiệu kép Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và Top 25 Thương hiệu dẫn đầu VN

Phú Mỹ - PVFCCo cũng là một trong những đại diện tiêu biểu của ngành Phân bón & Hóa chất giữ vững vị trí trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo, mã chứng khoán: DPM) vừa xuất sắc đạt danh hiệu kép "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2025 do Forbes Việt Nam tổ chức đánh giá. Đặc biệt, PVFCCo đã xuất sắc nằm trong vào Top 10 Doanh nghiệp nổi bật nhất của bảng xếp hạng danh giá này. Ngoài ra, Phú Mỹ cũng doanh nghiệp phân bón duy nhất được bình chọn “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”.

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành của công ty, thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trên mọi phương diện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xem là công ty niêm yết tốt nhất theo tiêu chuẩn của Forbes trên toàn thế giới.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

PVFCCo - Phú Mỹ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) vừa tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nghệ An, Điện Biên và Sơn La.

Đây là hoạt động nằm trong đợt vận động được PVFCCo - Phú Mỹ triển khai trong toàn hệ thống nhằm hỗ trợ kịp thời người dân các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Tham dự chương trình vận động có ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đông đảo CBCNV khối văn phòng Tổng công ty.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

BSR chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%

BSR chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn .