Khám phá loài 'vàng đỏ' đại dương, từng được dùng làm bùa hộ mệnh

Giải mã

Khám phá loài 'vàng đỏ' đại dương, từng được dùng làm bùa hộ mệnh

Ẩn sâu trong lòng Địa Trung Hải, san hô đỏ (Corallium rubrum) tỏa sáng với vẻ đẹp huyền bí, từng được xem như “vàng đỏ” của đại dương.

T.B (tổng hợp)
San hô đỏ thực chất là động vật chứ không phải thực vật. Chúng thuộc nhóm động vật ruột khoang, sống thành cụm và tạo nên cấu trúc cứng từ canxi cacbonat. Ảnh: wikimedia.org.
Màu đỏ của san hô đến từ sắc tố carotenoid tự nhiên. Sắc tố này giúp chúng chống lại tia cực tím và góp phần tạo nên vẻ đẹp rực rỡ. Ảnh: Pinterest.
San hô đỏ sinh trưởng cực kỳ chậm. Mỗi năm chúng chỉ lớn thêm vài milimét, khiến việc phục hồi quần thể rất khó khăn. Ảnh: Pinterest.
Chúng sinh sống ở vùng biển sâu và tối. San hô đỏ thường xuất hiện ở độ sâu 10–300 mét, nơi ánh sáng yếu hoặc gần như không chạm tới. Ảnh: Pinterest.
San hô đỏ góp phần cân bằng hệ sinh thái biển. Chúng cung cấp nơi trú ẩn cho vô số loài cá và sinh vật nhỏ dưới đáy biển. Ảnh: wikimedia.org.
Được con người khai thác từ thời cổ đại. Người Hy Lạp và La Mã cổ đã dùng san hô đỏ làm trang sức và bùa hộ mệnh. Ảnh: nausicaa.fr.
Khai thác quá mức đang đe dọa loài này. Nhu cầu thương mại cao khiến san hô đỏ suy giảm nghiêm trọng ở nhiều khu vực. Ảnh: wikimedia.org.
Ngày nay, san hô đỏ được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiều quốc gia Địa Trung Hải đã cấm khai thác tự do để bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Ảnh: researchgate.net.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Vàng đỏ của đại dương #San hô đỏ và vai trò sinh thái #Đặc điểm sinh học của san hô đỏ #Khai thác và bảo tồn san hô đỏ #Ảnh hưởng của khai thác quá mức #Vai trò của san hô đỏ trong hệ sinh thái biển

