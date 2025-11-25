Hà Nội

Khám phá loài nấm trái đào nhăn kỳ lạ trong rừng ẩm

Giải mã

Khám phá loài nấm trái đào nhăn kỳ lạ trong rừng ẩm

Được ví như một viên ngọc của thế giới các loài nấm, loài nấm trái đào nhăn (Rhodotus palmatus) gây ấn tượng bởi màu sắc và hình dáng vô cùng độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Nấm trái đào nhăn có màu hồng cam rực rỡ như trái đào. Nhiều cá thể có sắc hồng đậm tùy độ ẩm và ánh sáng. Ảnh: Pinterest.
Mũ nấm có các gân nổi như mạng lưới. Cấu trúc này khiến chúng trông như quả đào khô nhăn nheo. Ảnh: Pinterest.
Màng bào tử của chúng có thể biến đổi theo độ ẩm. Độ ẩm cao làm dải gân hiện rõ hơn. Ảnh: Pinterest.
Mùi hương của nấm khá bất thường. Mùi giống như trái cây lên men khiến chúng càng thêm khác biệt các loài nấm khác. Ảnh: Pinterest.
Phát triển chủ yếu trên gỗ mục của cây tần bì và sồi. Đây là loài ưa độ ẩm cao và ánh sáng yếu, chỉ sinh sôi trên gỗ mục của một số loài cây nhất định. Ảnh: Pinterest.
Khá hiếm và đang giảm số lượng vì mất môi trường sống. Sự suy giảm rừng tần bì ôn đới khiến chúng nấm trái đào nhăn ngày càng khó tìm hơn. Ảnh: Pinterest.
Không ăn được. Kết cấu dai và mùi mạnh khiến chúng không phù hợp cho ẩm thực. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
