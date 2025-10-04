Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tái tạo khuôn mặt cậu bé Na Uy 8.000 năm, giật mình dung mạo

Kho tri thức

Tái tạo khuôn mặt cậu bé Na Uy 8.000 năm, giật mình dung mạo

Khuôn mặt của cậu bé Na Uy sống cách đây 8.000 năm trước bất ngờ được các chuyên gia tái tạo.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Visthola nằm cách trung tâm thành phố Stavanger 10 km về phía tây bắc. Đây là một trong những khu định cư nổi tiếng nhất từ ​​Thời Kỳ Đồ Đá ở Na Uy. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Visthola nằm cách trung tâm thành phố Stavanger 10 km về phía tây bắc. Đây là một trong những khu định cư nổi tiếng nhất từ ​​Thời Kỳ Đồ Đá ở Na Uy. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Tại đây, bộ xương của cậu bé Vistegütten đã được tìm thấy. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Tại đây, bộ xương của cậu bé Vistegütten đã được tìm thấy. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Vistugutten – cậu bé qua đời khi mới 14 tuổi, sống cách đây 8.000 năm trước. Nguyên nhân cậu qua đời sớm như vậy vẫn chưa được biết rõ, vì dường như cậu vẫn khỏe mạnh, cậu bé chỉ cao 125 cm. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Vistugutten – cậu bé qua đời khi mới 14 tuổi, sống cách đây 8.000 năm trước. Nguyên nhân cậu qua đời sớm như vậy vẫn chưa được biết rõ, vì dường như cậu vẫn khỏe mạnh, cậu bé chỉ cao 125 cm. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Mới đây, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger đã sử dụng phương pháp phân tích DNA từ xương và kỹ thuật pháp y hiện đại, nhờ đó, họ đã tái tạo lại khuôn mặt của cậu bé. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Mới đây, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger đã sử dụng phương pháp phân tích DNA từ xương và kỹ thuật pháp y hiện đại, nhờ đó, họ đã tái tạo lại khuôn mặt của cậu bé. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Nhờ các phương pháp nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu biết rằng, cậu bé đã ăn nhiều thức ăn từ biển hơn là từ đất liền. Cá tuyết, hải cẩu là những món ăn thường xuyên của cậu bé. Ngoài ra còn có sò ốc và các loại hạt bản địa. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Nhờ các phương pháp nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu biết rằng, cậu bé đã ăn nhiều thức ăn từ biển hơn là từ đất liền. Cá tuyết, hải cẩu là những món ăn thường xuyên của cậu bé. Ngoài ra còn có sò ốc và các loại hạt bản địa. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Stavanger.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#khuôn mặt #cậu bé #Na Uy #con người #hài cốt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT