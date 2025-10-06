Hà Nội

Tái hiện chân thực khuôn mặt thiếu nữ Anglo-Saxon thế kỷ thứ 7

Kho tri thức

Tái hiện chân thực khuôn mặt thiếu nữ Anglo-Saxon thế kỷ thứ 7

Phong cách sống và khuôn mặt thiếu nữ người Anglo-Saxon được một nghệ sỹ pháp y tái hiện, cung cấp cái nhìn chân thực đầu tiên.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge khi đang thăm dò tại Trumpington Meadows ở ranh giới phía nam Cambridge thì bất ngờ tìm thấy một ngôi mộ cổ kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge khi đang thăm dò tại Trumpington Meadows ở ranh giới phía nam Cambridge thì bất ngờ tìm thấy một ngôi mộ cổ kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Đó là ngôi mộ của một thiếu nữ 16 tuổi, thuộc chủng tộc người Anglo-Saxon, ước tính ngôi mộ này có niên đại vào thế kỷ thứ 7 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Đó là ngôi mộ của một thiếu nữ 16 tuổi, thuộc chủng tộc người Anglo-Saxon, ước tính ngôi mộ này có niên đại vào thế kỷ thứ 7 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Khi khai quật, các chuyên gia tìm thấy hài cốt thiếu nữ chôn cất cùng một cây thánh giá được làm bằng vàng và đá garnet cực kỳ quý hiếm, cô ấy cũng cài trâm vàng, mặc quần áo đẹp. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Khi khai quật, các chuyên gia tìm thấy hài cốt thiếu nữ chôn cất cùng một cây thánh giá được làm bằng vàng và đá garnet cực kỳ quý hiếm, cô ấy cũng cài trâm vàng, mặc quần áo đẹp. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Mới đây, sau khi phân tích hộp sọ và ADN khảo cổ của thiếu nữ này, Nghệ sỹ pháp y Hew Morrison đã tiến hành và hoàn thành bức chân dung, tái hiện lại khuôn mặt của người thiếu nữ người Anglo-Saxon trước khi qua đời. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Mới đây, sau khi phân tích hộp sọ và ADN khảo cổ của thiếu nữ này, Nghệ sỹ pháp y Hew Morrison đã tiến hành và hoàn thành bức chân dung, tái hiện lại khuôn mặt của người thiếu nữ người Anglo-Saxon trước khi qua đời. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Hiện tại, nguyên nhân cái chết của thiếu nữ này vẫn chưa được biết rõ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Hiện tại, nguyên nhân cái chết của thiếu nữ này vẫn chưa được biết rõ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học Cambridge.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
