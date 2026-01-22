Kền kền hiếm gặp bất ngờ xuất hiện trên đường cao tốc ở Singapore

Một con kền kền lớn được phát hiện trên đường cao tốc East Coast Parkway, khiến người dân và các chuyên gia kinh ngạc về sự xuất hiện bất thường này.

Mặc dù loài kền kền, thường được tìm thấy ở các vùng cao của dãy Himalaya, chủ yếu được phát hiện ở phía tây Singapore, nhưng giờ đây một con đã được nhìn thấy dọc theo đường cao tốc East Coast Parkway.

Người dùng Instagram @daniellegan_ đã chia sẻ với Mothership rằng mẹ cô lần đầu tiên nhìn thấy con chim lớn này khi họ đang lái xe vào khoảng 2h20 chiều ngày 11/1.

Con kền kền được phát hiện trên đường cao tốc.

"Nó ngụy trang gần như một đống lá vì nó ngồi rất yên. Sau đó, chúng tôi nhận ra đó là một con kền kền và liên tưởng đến những tin tức mà chúng tôi đã xem gần đây", cô ấy nói.

Danielle cho biết thêm rằng cả gia đình cô "vô cùng kinh ngạc" trước kích thước khổng lồ của con chim và quyết định quay lại để quan sát lần nữa.

Gia đình đã quan sát con chim khoảng 5 phút và cô đã kịp quay được video cảnh nó bay đi. Loài chim này có sải cánh từ 2,5m đến 3m.

Khi chúng tôi rời đi, nó vẫn còn đậu trên cây ở đường cao tốc ECP. "Tôi đoán nó phải ở đó ít nhất từ 15 đến 30 phút rồi", người phụ nữ nói.

Danielle nói thêm rằng cô ấy "rất may mắn" khi được nhìn thấy con kền kền, nó dường như không hề bị ảnh hưởng dù có xe cộ qua lại và người đứng xem gần đó.

Nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh chim Dylan CK cũng đã phát hiện con kền kền này tại đường ven biển Tanah Merah vào ngày 10/1.

Anh ấy đã chia sẻ những bức ảnh trên nhóm Facebook "Bird Sightings", khiến nhiều người khác thích thú.

Tiến sĩ Movin Nyanasengeran, Chủ tịch Hội Chim Singapore, cho biết với tờ The Straits Times rằng sự xuất hiện của đàn kền kền là một phần trong giai đoạn phân tán sau mùa sinh sản của chúng.

Đây là giai đoạn chim non trở nên tự lập và rời khỏi lãnh thổ của bố mẹ.