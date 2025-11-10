TSMC tăng giá chip, người dùng Apple chuẩn bị 'gánh' chi phí

iPhone và MacBook sắp tăng giá sốc vì chip mới của TSMC đắt hơn tới 50%.

Theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc, gã khổng lồ sản xuất bán dẫn TSMC gần đây thông báo cho các đối tác lớn, trong đó có Apple, về việc tăng giá chip. Cụ thể, các quy trình 2 nm và 3 nm tiên tiến sẽ bị điều chỉnh giá, với một số đối tác có thể phải đối mặt với mức tăng lên đến hơn 10%.

Nếu tin đồn này là sự thật, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng domino, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt sản phẩm chủ lực của Apple.

Người dùng sản phẩm Apple sẽ phải chi trả thêm do TSMC tăng giá chip.

Quy trình 3 nm đang được TSMC sử dụng để sản xuất vi xử lý A19 (dùng trên dòng iPhone 17). Đáng chú ý, toàn bộ các chip M-series mạnh mẽ của Apple, từ M3, M4 cho đến M5 mới nhất với khả năng AI (trí tuệ nhân tạo), đều dựa trên quy trình 3 nm này. Điều đó có nghĩa là giá thành của MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac Studio và cả iPad Pro/Air đều có nguy cơ bị đội lên.

Các báo cáo trước đây vốn chỉ tập trung vào việc iPhone 18 sẽ đắt hơn do chip A20. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thông tin cho thấy ngay cả các vi xử lý hiện có như A18, M2 và M3 cũng bị tăng giá.

Theo truyền thống, Apple luôn nhận được mức giá ưu đãi từ TSMC nhờ vị thế là khách hàng lớn nhất, đặt hàng với số lượng khổng lồ. Tuy nhiên, thời kỳ 'vàng' đó dường như sắp kết thúc.

Apple giữ tỷ suất lợi nhuận, cách làm đơn giản nhất đẩy giá sản phẩm lên cao.

Một báo cáo từ China Times cho biết, chi phí đầu tư vốn để sản xuất chip 2 nm là quá cao, đến mức TSMC không còn cung cấp chiết khấu theo số lượng lớn cho bất kỳ khách hàng nào, kể cả Apple.

Các ước tính cho thấy chip A19 (2024) có giá khoảng 90 USD. Nếu tin đồn về mức tăng giá 50% cho quy trình mới là thật, chi phí của A20 Pro (dùng trên iPhone 18 Pro) có thể tăng vọt lên 135 USD. Trong khi đó, các chip 3 nm (A19, M-series) có thể tăng nhẹ khoảng 10 USD mỗi đơn vị.

Mặc dù Apple đang sở hữu kho dự trữ tiền mặt khổng lồ, công ty nổi tiếng là luôn tìm mọi cách để bảo vệ tỷ suất lợi nhuận của mình. Câu hỏi lớn bây giờ là liệu Apple sẽ chấp nhận 'nuốt' chi phí gia tăng này để giữ giá, hay sẽ chuyển gánh nặng sang ví tiền của người tiêu dùng?

Giá iPhone đã được giữ ổn định đáng kể trong suốt 6 năm qua. Việc tăng giá sẽ là một quyết định lớn, đặc biệt khi iPhone 18 Pro được cho là thiết bị đầu tiên tích hợp chip 2 nm (A20 Pro) vào năm tới. Hãy cùng chờ câu trả lời chính thức từ 'táo khuyết'.