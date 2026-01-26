Hà Nội

Jenny Huỳnh 'bùng nổ' với outfit Y2K khoe nội y tinh tế tại concert TWICE

Cộng đồng trẻ

Jenny Huỳnh 'bùng nổ' với outfit Y2K khoe nội y tinh tế tại concert TWICE

Không còn là cô bé Jenny Huỳnh 'quá là sến, cô nàng YouTuber đình đám vừa khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' với màn lên đồ đi concert TWICE cực quyến rũ và cá tính.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ trước loạt ảnh đi xem concert của nhóm nhạc K-pop đình đám TWICE do "Rich kid" Jenny Huỳnh đăng tải. Khác xa với hình ảnh một cô nàng YouTuber giản dị, thường xuyên xuất hiện với áo phông, quần ống rộng và phong cách "kẹo ngọt" quen thuộc, lần này Jenny Huỳnh đã có màn lột xác thực sự ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện tại Oakland Arena để ủng hộ thần tượng, Jenny Huỳnh chọn cho mình một bộ trang phục mang đậm hơi hướng Y2K vừa hiện đại, vừa phá cách. Cô nàng diện một chiếc áo push-up bra màu tím pastel ngọt ngào, khéo léo phối bên ngoài chiếc áo tank top trắng mỏng manh được bung cúc hờ hững. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn chính là xu hướng "khoe nội y" đầy táo bạo nhưng không kém phần tinh tế. Đây là trào lưu đang "làm mưa làm gió" từ sàn diễn thời trang quốc tế và được chính thành viên Tzuyu (TWICE) lăng xê trước đó. (Ảnh: IGNV)
Việc Jenny chọn outfit này không chỉ cho thấy sự trưởng thành trong tư duy thời trang mà còn là một cách tinh tế để thể hiện sự đồng điệu với thần tượng. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện vẻ ngoài "cực cháy" của mình, Jenny đã kết hợp các món phụ kiện vô cùng đồng điệu như chân váy ngắn màu đen giúp khoe khéo đôi chân dài miên man và tạo sự năng động cho các hoạt động cuồng nhiệt tại concert. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, vòng cổ layer và vòng tay handmade đơn giản nhưng đủ để tạo điểm nhấn cho diện mạo thiếu nữ tuổi đôi mươi. Hình ảnh cô nàng vui vẻ check-in cùng bạn bè và hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động của TWICE cho thấy một Jenny Huỳnh tràn đầy năng lượng. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi này của Jenny Huỳnh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng: "Trời ơi ẻm lớn rồi", "slay quá hai ơi", "em bé lớn thiệt rồi". (Ảnh: IGNV)
Jenny Huỳnh (tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) là một trong những YouTuber Gen Z có sức ảnh hưởng trong giới trẻ. Nổi lên từ năm 15 tuổi với những vlog về cuộc sống thường ngày tại Mỹ và Việt Nam, cô nàng chinh phục khán giả bởi tính cách chân thật, hài hước và thành tích học tập "con nhà người ta". (Ảnh: IGNV)
Jenny Huỳnh vốn trung thành với phong cách giản dị và năng động. Những món đồ được cô nàng thường xuyên diện là áo hoodie và sweater, đem lại sự thoải mái. (Ảnh: IGNV)
Đôi khi cô nàng cũng đổi gió với phong cách "bánh bèo" nhẹ nhàng, phối cùng giày thể thao hay những đôi dép crocs đơn giản. (Ảnh: IGNV)
#Jenny Huỳnh #concert TWICE #Jenny Huỳnh lên đồ #youtuber #jenny huỳnh lột xác #phong cách khoe nội y

