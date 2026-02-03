Israel lại không kích Lebanon, 9 người thương vong

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc không kích mới đây của Israel vào miền Nam Lebanon.

Anadolu đưa tin, Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thị trấn Ansarieh và Qlayleh ở miền nam Lebanon hôm 2/2. Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong cuộc tấn công này. Đây hành vi mới nhất của Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

"Ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Ansarieh ở Sidon, trong khi 4 người khác bị thương ở Qlayleh, Tyre, phía nam nước này", trích tuyên bố của Bộ Y tế Lebanon.

Các cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon hôm 2/2 đã khiến 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Ảnh: AA.

Theo Tân Hoa Xã, trước đó cùng ngày, người phát ngôn Quân đội Israel, Avichay Adraee, đã đưa ra cảnh báo sơ tán khẩn cấp trên nền tảng mạng xã hội X cho cư dân ở miền Nam Lebanon, cụ thể là ở các làng Kfar Tebnit và Ain Qana, đồng thời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng Hezbollah tại đó.

Sau đó, Quân đội Israel tuyên bố trong một thông cáo rằng họ đã tấn công một số kho vũ khí của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon, nhằm ngăn chặn các nỗ lực tái thiết lập lực lượng của nhóm này.

Liên quan đến vụ tấn công ở Ansariyah, Quân đội Israel đã đưa ra một tuyên bố riêng, khẳng định đó là hành động đáp trả việc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, và những người thiệt mạng "có liên quan đến các nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah".

Các quan chức Lebanon nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên Tel Aviv để nước này ngừng các cuộc tấn công và tuân thủ các điều khoản ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

