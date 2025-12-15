[INFOGRAPHIC] Vũ Tấn Đạt - quý tử nhà Trọng Tấn điển trai, tài năng

Nữ thu ngân trẻ đã đối mặt với tên cướp và ngăn chặn vụ cướp bằng cách giữ chặt máy tính tiền.
Lương Bích Hữu nhận bằng cử nhân sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sau 5 năm học tập.
Tối 14/12, Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân bày tỏ rõ sự bức xúc khi trải nghiệm đặt hàng online không như ý.
Hồng Đào thưởng thức ẩm thực khi đến Hàn Quốc. Diva Thanh Lam chia sẻ loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc sinh nhật cháu ngoại.
Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đăng tải hình ảnh bên doanh nhân Hoàng Công Thành. Cặp đôi làm đám cưới hồi tháng 5/2025.
Ninh Dương Lan Ngọc tung bộ ảnh mới với phong cách quyến rũ, nữ tính. Chiếc váy siêu ngắn giúp nữ diễn viên khoe trọn lợi thế hình thể.
Hoa hậu Phương Linh và Gabriela Borges - đại diện Brazil quyến rũ không kém cạnh nhau khi đọ sắc ở Miss Cosmo 2025.
Anna Patricia Blanco Flores đăng quang Miss Charm 2025. Mỹ nhân Venezuela sở hữu hình xăm lớn ở cánh tay, có vóc dáng quyến rũ.
Á hậu Thảo Nhi Lê và Tiên Nguyễn là đôi bạn thân xinh đẹp, nổi tiếng. Trong đám cưới của Tiên Nguyễn ở Đà Nẵng, Thảo Nhi Lê làm phù dâu.
Trong chuyến du lịch Thái Lan mới đây, Khả Ngân khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường đầy năng lượng.
Mới đây, “Cô em trendy” Khánh Linh khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện váy đen trong không gian sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm thích diện áo dài khi đi diễn. Thanh Hằng hội ngộ, đọ sắc vóc với 'em xinh' Quỳnh Anh Shyn.
Ali Hoàng Dương đoạt quán quân Giọng hát Việt 2017, đóng phim, được Trấn Thành khen ngợi có chất giọng và thẩm mỹ âm nhạc tốt, hát rất hay.
Đức Phúc - Erik 'cháy' hết mình khi xem concert của ca sĩ Mỹ Tâm trong khi đó, Hòa Minzy xin 'vía' bán hết vé chương trình từ đàn chị.
Xuất hiện trên sân khấu với tạo hình cá tính, Ánh Sáng AZA nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.
Mới đây, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân.
Jun Vũ và Hải Nam gần đây vướng nghi vấn rạn nứt. Dù chưa công khai mối quan hệ, họi vẫn khiến netizen không ngừng bàn tán bởi nhan sắc nổi bật.
Thu Trang - Tiến Luật đóng chung phim nhiều lần. Dự án mới nhất của cặp đôi là Ai thương ai mến.
Loạt ảnh Thanh Thanh Huyền diện Hanbok truyền thống trong chuyến ghé thăm Hàn Quốc mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Thời gian gần đây, Lương Thùy Linh liên tục trở thành tâm điểm bàn luận khi nhan sắc của cô qua cam thường gây ra nhiều tranh cãi.
Sau khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy liên tục đóng phim. Mới đây, cô quay phim điện ảnh Ốc mượn hồn.