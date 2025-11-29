[INFOGRAPHIC] Soobin Hoàng Sơn là ‘con nhà nòi’, hiện tại đắt show

Đại lộ Ngô Đồng Nam Kinh quyến rũ du khách bằng những hàng cây cổ thụ xanh mát, khoác áo mùa thay sắc, gợi nhắc câu chuyện tình yêu và lịch sử trầm mặc.
Catalina Duque, Thanh Thủy, Andrea Rubio, Jasmin Selberg và Edymar Martinez sở hữu nhan sắc rực rỡ khi giành vương miện Miss International.
Thảo Nhi Lê khoe trọn thần thái cuốn hút cùng vóc dáng gợi cảm trong thiết kế váy hai dây mỏng manh giữa màn đêm.
Inna Moll - mỹ nhân Chile nhận lời cầu hôn của bạn trai sau 3 năm hẹn hò. Ít ngày trước, cô dừng chân ở top 12 Miss Universe 2025.
Đình Tú - Ngọc Huyền đang tận hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản. Trước đó, đôi uyên ương gây chú ý khi thông báo sắp chuyển về biệt thự mới.
Nữ diễn viên Trình Mỹ Duyên vừa khiến mạng xã hội “bừng cháy” khi đăng tải loạt ảnh diện bikini bên bờ biển trong khoảnh khắc hoàng hôn và đêm tối đầy ấn tượng.
Lương Thùy Linh đăng ảnh nhí nhố bên Thanh Thủy chúc mừng đàn em có nhiệm kỳ Miss International rực rỡ. Jennifer Phạm thích thú học Ikebana.
Lưu Hương Giang đăng ảnh mới, diện mạo trẻ trung, cá tính cùng gương mặt được cho là khác lạ khiến nhiều người suýt không nhận ra giọng ca 8X.
Catalina Duque - đại diện Colombia xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2025 tại Nhật Bản. Cô cao 1m80, có gương mặt thu hút.
Ở hậu trường chung kết Miss International 2025, Kiều Duy nhận được sự động viên của Thanh Thủy. Sau chung kết, Kiều Duy gửi lời xin lỗi đến khán giả.
Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện với phong cách “tổng tài” mạnh mẽ, sắc lạnh nhưng vô cùng cuốn hút.
Ca sĩ Lân Nhã bị hủy show 3 lần trong năm 2020. Năm 2025, giọng ca 8x không thể tham gia các buổi diễn trong tháng 4, tổ chức concert tại Hà Nội trong tháng 12.
Mới đây, từ khóa liên quan đến vóc dáng, thậm chí “chồng của Quyên Qui là ai” bất ngờ được dân tình tìm kiếm.
Lê Giang có hai con cũng hoạt động nghệ thuật. Nhiều năm qua, cô vô cùng thân thiết với Trấn Thành.
Đạo diễn Victor Vũ không ít lần thực hiện dự án phim ảnh lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của bố vợ - nhà văn Hồng Thái.
Tân hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025 Fatima Bosch bức xúc khi bị antifan xúc phạm, cho biết lên tiếng với tư cách một người phụ nữ, không phải nữ hoàng sắc đẹp.
Loạt ảnh selfie mới nhất của LyHan tiếp tục chứng minh danh xưng 'soái tỷ' với body nóng bỏng và phong cách không thể trộn lẫn.
Hoa hậu Kiều Duy giành giải nhì phần thi Trang phục dân tộc, trượt top 20 trong chung kết Miss International 2025.
Trong chung kết Miss International 2025, Thanh Thủy trao vương miện cho mỹ nhân Colombia. Đại diện Việt Nam - Kiều Duy trượt top 20.
Lê Giang từng nhiều lần biểu diễn trên sân khấu cải lương. Ít năm qua, cô liên tục đóng phim điện ảnh.
Ca sĩ Lân Nhã bất ngờ rời concert tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn. Ban đầu, concert dự kiến được tổ chức vào 7/12.