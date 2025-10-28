[INFOGRAPHIC] Dàn mỹ nhân Việt ghi dấu ấn ở Miss Intercontinental

Hà Kim thường xuyên xuất hiện trong các giải chạy phong trào, nơi hot girl ngân hàng ghi điểm nhờ phong thái tự tin, năng lượng tích cực và thần thái rạng rỡ.
Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đã tới khách sạn Pullman (Hà Nội) đánh bạc với số tiền hơn 2.618 USD.
Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo hào hứng khi được một người bạn gửi tặng rất nhiều tôm hùm. Jennifer Phạm đưa con trai đi thăm một loạt trường.
Phía đại diện Siu Black cho biết, thông tin nữ ca sĩ nguy kịch là hoàn toàn không chính xác. Phía bệnh viện cũng lên tiếng về sức khỏe của Siu Black.
Hoàng Thùy - Lê Thúy ôm chầm lấy nhau khi tham dự đám cưới Quỳnh Châu. Trước đó, mối quan hệ của hai nữ người mẫu rạn nứt trong thời gian dài.
Nữ ca sĩ Tóc Tiên mới đây khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh cận thả dáng táo bạo trên trang cá nhân.
Cặp đôi diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn đăng ký kết hôn năm 2024, tổ chức hôn lễ năm 2025. Sau khi về chung một nhà, cả hai vẫn phải chinh phục nhau.
Sau khi sang Trung Quốc “đại tu” nhan sắc, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi gây chú ý khi khoe dáng nóng bỏng trong bộ bikini xanh nổi bật.
Bảo Thy sớm nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, diễn viên. Hiện tại, cô có cuộc sống vô cùng sang chảnh.
Ekaterina Romanova sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, sắc sảo. Mỹ nhân Nga sẽ tham gia cuộc thi Miss International 2025.
NSND Trung Anh được đào tạo diễn xuất, tham gia nhiều bộ phim truyền hình và đoạt không ít giải thưởng.
Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - khẳng định sẽ xem xét, xử lý nghiêm các nội dung phản cảm.
Dàn thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 gây chú ý khi trình diễn bộ sưu tập “Vũ khúc Eo Gió” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy, tại Eo Gió, Gia Lai.
Olly Dowden tâm sự với siêu mẫu Hà Anh, trong mắt anh, cô luôn hoàn hảo nên không muốn cô thay đổi bất kì điều gì.
Dù đã bước sang tuổi U40 và là mẹ của hai con, Diệp Lâm Anh thường xuyên diện áo ngắn cũn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế và sang trọng hiếm có.
Bé Winnie hóa công chúa trong tiệc sinh nhật tròn 5 tuổi. NSƯT Nguyệt Hằng cùng ông xã - diễn viên Anh Tuấn cùng ra sân chơi thể thao.
Đám cưới của Á hậu Quỳnh Châu - doanh nhân Phát Nguyễn có sự góp mặt của nhiều gương mặt hoạt động trong showbiz Việt.
Trong loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 36, Huyền Baby khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi khoe thần thái cuốn hút cùng sắc vóc đỉnh cao.
Dương Triệu Vũ quan tâm, là chỗ dựa tinh thần của Bảo Anh. Nam ca sĩ còn thường xuyên mua quà tặng con gái Bảo Anh.
Diễn viên Quốc Trường có thể nấu được hầu hết các món ăn ngon của miền Tây, thích vào bếp cùng mẹ.
Cặp đôi Đình Tú – Ngọc Huyền tung bộ ảnh cưới độc đáo, được thực hiện ngay tại Nhà hát Kịch Hà Nội – nơi cả hai gắn bó với nghề.