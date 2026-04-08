[INFO] Chân dung Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Đỗ Thanh Bình.
Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Sáng 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đối với các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.
Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Quốc hội khoá XVI đã phê chuẩn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ông Phạm Đức Ấn.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong.
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an.
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với Đại tướng Phan Văn Giang.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo với ông Nguyễn Đình Khang.
Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường với ông Trịnh Việt Hùng.
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với bà Lâm Thị Phương Thanh.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với ông Vũ Hải Quân.
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan.
Sáng 8/4, với sự thống nhất cao của Quốc hội khoá XVI, 6 Phó Thủ tướng Chính phủ đã được phê chuẩn, bổ nhiệm.
Hôm nay (8/4), Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và bàn các dự án Luật.
Việc Quốc hội khóa XVI bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 tại Kỳ họp thứ nhất là một quyết định có ý nghĩa rất đặc biệt.
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm.
Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội khoá XVI đã thống nhất bầu ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.