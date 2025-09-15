Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Hyundai tăng trưởng doanh số bán ôtô trong tháng "cô hồn"

Tổng doanh số bán xe Hyundai trong tháng 8/2025 đạt 3.701 chiếc tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 2,7% so với tháng liền trước.

Thảo Nguyễn
Video: Xem thử nghiệm va chạm mẫu xe SUV Hyundai SantaFe mới.

Trong tháng 8/2025 vừa qua, kết quả bán hàng cộng dồn của các thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và VinFast đều sụt giảm do ảnh hưởng của tháng Ngâu. Trong khi đó, Hyundai lại đi ngược xu hướng của toàn thị trường và tăng trưởng doanh số.

Theo công bố của Tập đoàn Thành Công (TC Group) vào ngày 15/09/2025, tổng doanh số xe Hyundai trong tháng 8 đạt 3.701 xe, tăng trưởng 2,7% so với tháng liền trước.

1-6625.jpg
Tổng doanh số bán xe Hyundai trong tháng 8/2025 đạt 3.701 chiếc.

Trong đó, Tucson là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai với 618 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 21,6%. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp mẫu SUV cỡ C này dẫn đầu gia đình Hyundai, thay cho người anh em Accent.

Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với 600 xe bán ra, tăng trưởng đến 44,9%. Trong khi đó, Hyundai Accent ghi nhận doanh số 332 xe, đứng ở vị trí thứ 3. So với tháng 7/2025, mẫu sedan hạng B này giảm 34,1%.

Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 8/2025 là Hyundai Stargazer với doanh số 228 xe, tăng trưởng 15,1%. Con số tương ứng của Hyundai Santa Fe là 208 xe, giảm 25,7%, và đứng ở vị trí thứ 5. Vị trí thứ 6 thuộc về Hyundai Grand i10 với 174 xe bán ra, giảm 33,8%.

2-3111.jpg
Bảng doanh số xe Hyundai trong tháng 8/2025 (đơn vị: xe).

Hyundai Palisade đạt doanh số 145 xe, tăng 38%, và đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Custin với 118 xe đứng ở vị trí thứ 8. So với tháng liền trước, doanh số của Custin không hề thay đổi.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Hyundai Venue với doanh số 108 xe (giảm 36%) và Hyundai Elantra (43 xe, giảm 15,6%). Riêng các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.121 xe trong tháng 8/2025, tăng trưởng 14,6%, trong đó có 45 chiếc Solati bán ra tại thị trường quốc tế.

#Hyundai tăng trưởng doanh số #Tập đoàn Thành Công #sản xuất ôtô Việt Nam #doanh số bán xe Hyundai #Tucson là mẫu xe bán chạy nhất #doanh số Hyundai Creta

Bài liên quan

Xe

Đánh giá Hyundai Santa Fe - bùng nổ với động cơ gần 300 mã lực

Hyundai Santa Fe 2024 sở hữu khối động cơ 2.5 Turbo, được đánh giá là một chiếc xe vượt xa những kỳ vọng ban đầu và tạo sự khác biệt cho sân chơi xe Việt.

Hyundai SantaFe Việt Nam Roadtrip - Ngũ Cung Cảm Xúc - Cung.

Tôi đã từng cầm lái qua vô số mẫu xe, nhưng hiếm có chiếc xe nào tạo ra một sự thay đổi chóng mặt về cảm xúc như Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Đây không chỉ là một thế hệ mới, mà là một cuộc cách mạng. Chiếc xe đã lột xác hoàn toàn, từ một mẫu SUV đô thị quen thuộc thành một "pháo đài" bệ vệ, vuông vức, mang hơi hướng của những chiếc xe việt dã hạng sang.

Xem chi tiết

Xe

Cận cảnh Hyundai Ioniq 3 - hatchback điện sẵn sàng "đấu" VW ID. Golf

Tại Triển lãm Ô tô Munich 2025, Hyundai Three Concept đã ra mắt. Mẫu xe này là tiền thân của chiếc EV cỡ nhỏ dự kiến ra mắt dưới tên gọi Ioniq 3 vào năm sau.

11-4003.jpg
Tại Triển lãm Ô tô Munich 2025, Hyundai đã gây bất ngờ khi giới thiệu mẫu xe ý tưởng Three Concept, tiền thân của chiếc EV cỡ nhỏ dự kiến ra mắt dưới tên gọi Ioniq 3 vào năm sau. Đây được xem là đối thủ trực tiếp của Volkswagen ID. Golf trong phân khúc hatchback điện.
10-3845.jpg
Với chiều dài 4.288 mm, Ioniq 3 có kích thước tương đương Golf nhưng thiết kế lại mang phong cách thể thao hơn. Dáng coupe, mái dốc và phần đầu xe thấp tạo nên diện mạo năng động, gợi nhớ đến Hyundai Veloster nhưng hiện đại hơn và thực dụng hơn nhờ có hai cửa sau.
Xem chi tiết

Xe

Giá ôtô Hyundai tại Việt Nam đang giảm mạnh lên đến 200 triệu đồng

Tháng 9/2025, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức triển khai chương trình giảm giá xe với tổng giá trị lên tới hơn 200 triệu đồng.

Video: Trải nghiệm xe Hyundai Tucson 2025 tại Việt Nam.

Tháng 9/2025, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức triển khai chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 200 triệu đồng, áp dụng cho nhiều dòng xe Hyundai đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới