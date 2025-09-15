Hyundai tăng trưởng doanh số bán ôtô trong tháng "cô hồn"

Tổng doanh số bán xe Hyundai trong tháng 8/2025 đạt 3.701 chiếc tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 2,7% so với tháng liền trước.

Video: Xem thử nghiệm va chạm mẫu xe SUV Hyundai SantaFe mới.

Trong tháng 8/2025 vừa qua, kết quả bán hàng cộng dồn của các thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và VinFast đều sụt giảm do ảnh hưởng của tháng Ngâu. Trong khi đó, Hyundai lại đi ngược xu hướng của toàn thị trường và tăng trưởng doanh số.

Theo công bố của Tập đoàn Thành Công (TC Group) vào ngày 15/09/2025, tổng doanh số xe Hyundai trong tháng 8 đạt 3.701 xe, tăng trưởng 2,7% so với tháng liền trước.

Trong đó, Tucson là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai với 618 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 21,6%. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp mẫu SUV cỡ C này dẫn đầu gia đình Hyundai, thay cho người anh em Accent.

Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với 600 xe bán ra, tăng trưởng đến 44,9%. Trong khi đó, Hyundai Accent ghi nhận doanh số 332 xe, đứng ở vị trí thứ 3. So với tháng 7/2025, mẫu sedan hạng B này giảm 34,1%.

Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 8/2025 là Hyundai Stargazer với doanh số 228 xe, tăng trưởng 15,1%. Con số tương ứng của Hyundai Santa Fe là 208 xe, giảm 25,7%, và đứng ở vị trí thứ 5. Vị trí thứ 6 thuộc về Hyundai Grand i10 với 174 xe bán ra, giảm 33,8%.

Bảng doanh số xe Hyundai trong tháng 8/2025 (đơn vị: xe).

Hyundai Palisade đạt doanh số 145 xe, tăng 38%, và đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Custin với 118 xe đứng ở vị trí thứ 8. So với tháng liền trước, doanh số của Custin không hề thay đổi.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Hyundai Venue với doanh số 108 xe (giảm 36%) và Hyundai Elantra (43 xe, giảm 15,6%). Riêng các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.121 xe trong tháng 8/2025, tăng trưởng 14,6%, trong đó có 45 chiếc Solati bán ra tại thị trường quốc tế.