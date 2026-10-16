H’Vi Ktla: 'Tôi muốn được nhớ đến bằng giọng hát, không chỉ bởi ngoại hình'

Từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia các cuộc thi nhan sắc, H’Vi Ktla mang đến Sao Mai 2026 hình ảnh mới mẻ với vai trò ca sĩ. Ít người biết, trước khi xuất hiện ở những sân chơi này, cô gái Ê-Đê đã theo đuổi ca hát từ nhỏ và từng hoạt động âm nhạc tại quê nhà.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, H’Vi chia sẻ về con đường đến với âm nhạc, những áp lực khi bước sâu hơn vào Sao Mai và mong muốn để khán giả nhớ đến mình bằng giọng hát thay vì chỉ ngoại hình.

- Từng làm người mẫu, tham gia các cuộc thi nhan sắc, điều gì khiến chị quyết định chuyển hướng sang ca hát và nghiêm túc theo đuổi âm nhạc?

Thật ra, trước khi tham gia các sân chơi nhan sắc, người mẫu hay hoa hậu, tôi đã hoạt động âm nhạc tại quê nhà và theo đuổi ca hát từ nhỏ.

Sau đó, tôi bén duyên với các cuộc thi nhan sắc và xem đó như một phần trong hành trình trải nghiệm nghệ thuật của mình. Những sân chơi ấy cũng giúp tôi có thêm trải nghiệm về sân khấu, biểu diễn và cách thể hiện bản thân trước khán giả.

Tuy nhiên, âm nhạc vẫn luôn là niềm đam mê mà tôi muốn theo đuổi nghiêm túc. Tôi nghĩ Sao Mai là một cơ hội để khán giả biết đến mình nhiều hơn trong vai trò một người hoạt động âm nhạc, đồng thời cũng là dịp để tôi học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân trên con đường ca hát.

- Sau Liveshow 1, chị được chú ý nhờ chất giọng nội lực và phong cách trình diễn khá rõ màu sắc. Khi bước vào những liveshow tiếp theo, điều khiến chị trăn trở nhất trong quá trình chuẩn bị là gì?

Càng đi sâu vào cuộc thi, tôi càng cảm nhận rõ áp lực và có nhiều điều phải suy nghĩ hơn. Sao Mai là một sân chơi lớn, vì vậy gần như mọi khâu chuẩn bị, từ lựa chọn ca khúc, cách thể hiện cho đến việc hoàn thiện phần trình diễn, đều đòi hỏi tôi phải cân nhắc rất kỹ.

Ở liveshow tiếp theo với chủ đề Ký ức, thật sự tôi khó có thể nói chính xác đâu là điều khiến mình trăn trở nhất, bởi mỗi vòng thi lại đặt ra một thử thách khác nhau.

Nhưng thay vì để những áp lực ấy khiến mình chùn bước, tôi muốn tận hưởng cả quá trình. Tôi xem mỗi thử thách như một cơ hội để nhìn lại bản thân, nhận ra mình còn thiếu điều gì và cố gắng hoàn thiện hơn trước khi bước vào phần thi tiếp theo.

- Là một nghệ sĩ trẻ người Ê-Đê, chị có dự định khai thác sâu hơn những nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc mình ở các phần thi tiếp theo không?

Ở phần thi tiếp theo, tôi muốn đưa khán giả đến gần hơn với thế giới cảm xúc của mình qua âm nhạc, đặc biệt là những ký ức gắn với quãng thời gian đi học và những trải nghiệm đã góp phần tạo nên con người tôi hôm nay.

Với tôi, bản sắc Ê-Đê vốn đã là một phần không thể thiếu trong con người mình. Vì thế, trong mỗi phần trình diễn, dù ít hay nhiều, tôi đều muốn có một chút dấu ấn cá nhân và bản sắc của mình ở đó.

Nếu có cơ hội tiếp tục đi sâu hơn tại Sao Mai, tôi rất muốn có một tiết mục dành riêng để kể câu chuyện về bản sắc dân tộc thông qua âm nhạc. Tôi mong khi ấy, khán giả không chỉ nghe một ca khúc mà còn có thể cảm nhận được những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn mình từ nhỏ.

- Sau Sao Mai, chị mong muốn khán giả nhớ đến mình qua những điều gì?

Tôi nghĩ ngoại hình là một lợi thế đối với người nghệ sĩ biểu diễn và tôi cũng trân trọng những gì mình đang có. Tuy nhiên, khi đến với Sao Mai, điều tôi mong muốn nhất vẫn là được khán giả đón nhận bằng giọng hát, màu sắc âm nhạc và những cảm xúc mình truyền tải qua từng ca khúc.

Tôi mong sau cuộc thi, khán giả sẽ nhớ đến mình không chỉ là một cô gái Ê-Đê có ngoại hình nổi bật, mà còn là một giọng hát có cá tính riêng, có những câu chuyện và cảm xúc muốn gửi gắm qua âm nhạc.

Với tôi, hành trình tại Sao Mai không chỉ là cơ hội để mọi người biết đến mình nhiều hơn, mà còn là một bước đệm để tiếp tục trưởng thành và nghiêm túc theo đuổi con đường ca hát trong tương lai.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!