'Hot girl Tuyên Quang' giao diện ‘cô gái nhỏ’ ngọt ngào đốn tim

Cộng đồng trẻ

'Hot girl Tuyên Quang' giao diện ‘cô gái nhỏ’ ngọt ngào đốn tim

Không cần hở bạo, chính vẻ ngoài e ấp, mong manh tựa sương mai trong loạt ảnh mới nhất của Trần Linh Hương đã đốn gục trái tim của người hâm mộ.

Trầm Phương
Rũ bỏ hình ảnh quyến rũ, sắc sảo thường thấy, 'hot girl Tuyên Quang' Trần Linh Hương vừa khiến netizen một phen 'ngỡ ngàng' khi hóa thân thành nàng thơ trong trẻo. Xuất hiện giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, người đẹp sinh năm 1997 chứng minh đẳng cấp nhan sắc 'không góc chết' trong giao diện một 'cô gái nhỏ' ngọt ngào đến lịm tim. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, người đẹp gốc Tuyên Quang lựa chọn một thiết kế váy quây dáng dài với sắc tím khói cực kỳ tôn da. Điểm nhấn của trang phục là những tầng bèo nhún cầu kỳ, tạo hiệu ứng bồng bềnh mỗi khi cô di chuyển hay tạo dáng trên thảm cỏ xanh mướt. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế cúp ngực khoe trọn bờ vai trần thon thả và làn da trắng sứ. Cùng với đó, chiếc vòng cổ ngọc trai thanh mảnh giúp tổng thể thêm phần sang trọng, cổ điển.(Ảnh: IGNV)
Đôi giày cao gót đính đá lấp lánh như đôi hài của nàng Cinderella, hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn "cô gái nhỏ" đầy mộng mơ. (Ảnh: IGNV)
Không cần bối cảnh cầu kỳ, Trần Linh Hương chọn không gian là một thảm cỏ rộng lớn bên cạnh kiến trúc hiện đại tối giản. (Ảnh: IGNV)
Sự tương phản giữa những khối bê tông xám lạnh và vẻ mềm mại của bộ váy cùng nhan sắc ngọt ngào của Linh Hương tạo nên một khung hình đầy nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Sự xuất hiện của bó hoa cẩm tú cầu tím cùng tông màu với chiếc váy càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc từ e ấp, che mặt cười ngượng ngùng đến những góc quay từ phía sau khoe mái tóc nâu dài uốn lượn tự nhiên. (Ảnh: IGNV)
Dù ở góc chụp nằm trên cỏ đầy phá cách hay dáng đứng nhìn xa xăm về phía dãy núi mờ ảo, Linh Hương vẫn giữ vững phong độ là một trong những hot girl sở hữu gương mặt không góc chết và khả năng "cân" mọi phong cách chụp hình. (Ảnh: IGNV)
