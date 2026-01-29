Hà Nội

Hot girl Chu Mạc Thúy Quỳnh hóa nàng thơ dịu dàng trong tà áo dài trắng

Tạm rời phong cách trẻ trung thường thấy, hot girl Chu Mạc Thúy Quỳnh khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện đầy nền nã trong bộ ảnh áo dài trắng.

Mới đây, Chu Mạc Thúy Quỳnh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện áo dài trắng với phong cách hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh năng động trước đây.
Không còn là cô nàng hot girl cá tính, Thúy Quỳnh trong bộ ảnh mới hiện lên như một “nàng thơ” dịu dàng, mang đậm nét đẹp truyền thống.
Thiết kế áo dài mà Thúy Quỳnh lựa chọn mang tông trắng tinh khôi, điểm xuyết họa tiết thêu ánh bạc tinh tế. Phom dáng suông nhẹ, tay áo rộng vừa đủ tạo nên sự mềm mại, thướt tha cho từng chuyển động. Chất liệu vải mỏng nhẹ, có độ bắt sáng nhẹ nhàng giúp tổng thể trang phục thêm phần thanh thoát mà không kém phần sang trọng.
Trong từng khung hình, Thúy Quỳnh toát lên vẻ đẹp trong trẻo với thần thái nhẹ nhàng, ánh mắt sâu lắng. Kiểu tóc búi gọn phía sau kết hợp cùng phụ kiện cài tóc nhỏ xinh càng làm nổi bật gương mặt thanh tú của cô.
Lối trang điểm trong veo, tập trung tôn làn da mịn màng và đôi môi hồng tự nhiên giúp hot girl ghi điểm bởi nét đẹp thuần khiết.
Bối cảnh chụp ảnh cũng góp phần tạo nên tổng thể hài hòa. Những không gian mang tông màu gỗ ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ hay cành cây khô trang trí phía sau đều làm nổi bật hình ảnh thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống. Sự kết hợp giữa trang phục cổ điển và không gian hiện đại tạo nên bộ ảnh vừa có chiều sâu, vừa gần gũi với giới trẻ.
Ở một vài khung hình, Thúy Quỳnh khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh thiếu nữ Hà thành xưa. Trong khi đó, những góc chụp nghiêng lại giúp cô khoe trọn sống mũi cao, đường nét gương mặt hài hòa. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với những cử chỉ nhẹ nhàng, cô vẫn đủ sức hút trong từng bức ảnh.
Chu Mạc Thúy Quỳnh vốn được biết đến là một trong những hot girl sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Cô ghi điểm nhờ gương mặt xinh xắn, phong cách thời trang đa dạng và thần thái tự tin trước ống kính. Tuy nhiên, bộ ảnh áo dài trắng lần này lại cho thấy một khía cạnh rất khác – dịu dàng, sâu lắng và đậm chất Á Đông.
Việc lựa chọn áo dài – trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam – cũng được xem như cách Thúy Quỳnh thể hiện sự trân trọng với giá trị văn hóa dân tộc. Giữa vô vàn phong cách thời trang hiện đại, hình ảnh thiếu nữ trong tà áo dài trắng vẫn luôn mang đến cảm xúc đặc biệt, vừa quen thuộc vừa đầy sức hút.
Thiên Anh
